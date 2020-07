Bem-Estar A automassagem alivia o estresse e reduz as medidas. Saiba mais sobre a técnica

Por Redação O Sul | 5 de julho de 2020

A automassagem é uma técnica simples e poderosa para aliviar as tensões do dia a dia. (Foto: Reprodução)

Nada como uma boa massagem para relaxar e diminuir o estresse do dia a dia, não é mesmo? A boa notícia é que você pode fazer os movimentos em si mesma, sem nem precisar sair de casa. Além disso, a automassagem alivia as tensões, combate a ansiedade e é cheia de benefícios para o corpo e para a saúde. Quer saber mais? Confira as dicas para aplicar a técnica já.

Aliviar o estresse

Rotina, correria, filhos, trabalho… tudo isso pode causar estresse e nem sempre sentar e chorar é a melhor opção. Nesse caso, vale tirar alguns minutinhos do dia para fazer uma automassagem. A técnica e a repetição de movimentos em diferentes partes do corpos têm efeito relaxante e ajuda a mandar o estresse embora. A dica é focar a massagem nos pontos de tensão, como rosto, pescoço, ombros e pés.

Ajuda a reduzir medidas

Outra vantagem da automassagem é que, além de relaxante, ela pode ser estimulante e te ajudar a reduzir medidas. Isso porque, com a massagem, o corpo fica mais ativo, o metabolismo fica mais acelerado e, consequentemente, aquele inchaço extra em pontos específicos também desaparece. E mais: a automassagem também melhora a circulação sanguínea e ainda pode regular o intestino, quando feita diariamente. Para isso, o ideal é fazer movimentos mais firmes nas regiões que costumam reter mais líquido, como abdômen, braços e pernas.

Aposte nos produtos certos

Para que a automassagem tenha um efeito sem friccionar ou irritar a pele, o ideal é fazer os movimentos com os produtos certos. No rosto, aposte em hidratantes faciais leves, com textura bem fluidas. A automassagem facial também funciona com sabonetes específicos, na hora de lavar o rosto. No corpo, hidratantes mais potentes, mas que espalham com facilidade, são perfeitos para soltar as tensões acumuladas. Óleos corporais também são indicados para o momento da automassagem.

No corpo e no rosto

A automassagem é mais simples do que parece e você só precisa de alguns movimentos simples para relaxar. Na hora do banho, a dica é fazer movimentos circulares com as pontas dos dedos por toda a raiz, principalmente ao aplicar o shampoo. Para relaxar os músculos do rosto, inicie os toques na parte central, como nariz e bochechas, e faça movimentos em direção às orelhas, testa e queixo. Aproveite e escorregue para o pescoço e colo, dando atenção para essas regiões. Invista nos movimentos circulares para destravar o restante do corpo e capriche na massagem dos pés.

