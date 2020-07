Bem-Estar Unicruz inicia testes para detectar a Covid-19

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

O fluxo de chegada e saída das amostras no laboratório da universidade será realizado somente pelas Secretarias Municipais de Saúde. (Foto: Divulgação)

Para possibilitar a detecção molecular do novo coronavírus, a Unicruz (Universidade de Cruz Alta) disponibilizou um laboratório do campus que ficará temporariamente atendendo somente esta demanda e uma equipe formada por cinco biomédicas, uma farmacêutica e um biólogo.

O laboratório, localizado no prédio 1 do campus da Unicruz, é composto por sala de recepção, de recebimento das amostras, sala de extração de ácidos nucleicos, de Pré PCR e Sala de PCR. Também conta com um vestiário para que os profissionais que trabalharão na atividade façam a troca de roupa, além de sala de paramentação, onde serão vestidos os equipamentos de segurança individual.

Segundo a Unicruz, essa conquista para a comunidade regional faz parte do termo de colaboração assinado no dia 28 de maio entre a instituição e o Consórcio de Desenvolvimento Intermunicipal dos Municípios do Alto Jacuí e do Alto da Serra do Botucaraí, que prevê a realização de 2 mil testes para as cidades pertencentes ao consórcio, mais da metade destes destinados a

Cruz Alta.

O investimento para aquisição dos insumos necessários para execução das

análises totaliza aproximadamente R$ 560 mil.

