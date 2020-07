Rio Grande do Sul Dez mil peças doadas para a Campanha do Agasalho do RS passam por sanitização para eliminar vírus e bactérias

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

A sanitização para controle microbiológico elimina a etapa da quarentena, o que possibilita a triagem e a entrega mais rápida das doações Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini A sanitização para controle microbiológico elimina a etapa da quarentena, o que possibilita a triagem e a entrega mais rápida das doações. (Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini) Foto: Maicon Hinrichsen/Palácio Piratini

Dez mil peças de roupas doadas para a Campanha do Agasalho 2020 do governo do RS passaram por um processo de sanitização com ozônio para eliminar vírus, fungos, bactérias e ácaros nesta segunda-feira (06).

Em época de pandemia de Covid-19, as doações precisam passar por um período de quarentena de 72 horas antes do manuseio e da triagem. A sanitização para controle microbiológico elimina a etapa da quarentena, o que possibilita a triagem e a entrega mais rápida das doações a prefeituras e instituições beneficentes.

A Alephox Technologies, de Garibaldi, realizou, de forma gratuita, a sanitização das peças recebidas na Central de Doações da Defesa Civil.

As doações serão enviadas para vítimas de desastres naturais, instituições beneficentes e famílias carentes. Casas de passagem, ONGs, hospitais, instituições religiosas, asilos e instituições que acolhem menores em situação de vulnerabilidade social também serão contempladas.

