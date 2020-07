Polícia Preso suspeito de matar técnico de enfermagem na frente do pai durante assalto em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

Uma câmera de vigilância registrou imagens do latrocínio Foto: Reprodução de vídeo Uma câmera de vigilância registrou imagens do latrocínio. (Foto: Reprodução de vídeo) Foto: Reprodução de vídeo

A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (06), um homem suspeito de matar um técnico de enfermagem no bairro Jardim Leopoldina, na Zona Norte de Porto Alegre. O criminoso foi localizado escondido em um apartamento próximo do local onde ocorreu o assassinato.

No início do mês passado, a vítima, de 25 anos, e seu pai estavam comprando bebidas em uma distribuidora quando foram abordados por dois bandidos na frente do estabelecimento. Após ter seu relógio roubado, o técnico de enfermagem foi morto com um tiro na cabeça. Os ladrões fugiram em um carro.

Conforme a polícia, o crime causou muita comoção pelo fato de a vítima não ter qualquer tipo de envolvimento com a criminalidade, o que gerou uma mobilização da comunidade com denúncias sobre os autores e seus paradeiros. Uma câmera de vigilância registrou imagens do latrocínio.

O indivíduo preso também é investigado por uma série de roubos nas semanas anteriores à morte do técnico de enfermagem.

