Por Redação O Sul | 6 de julho de 2020

A SMS (Secretaria Municipal da Saúde) de Porto Alegre confirmou, nesta segunda-feira (6), mais mortes por coronavírus na Capital, chegando a 128.

Histórico de cada óbito

O 118⁰ óbito ocorreu no domingo (5). A vítima foi uma mulher de 69 anos, que estava internada no Hospital de Clínicas desde 15 de junho, em UTI (unidade de terapia intensiva) desde o dia 22. O exame positivo para Covid-19 foi obtido em 16 de junho. Ela tinha histórico de doença cardiovascular e pneumopatia crônica.

O 119º óbito ocorreu nesta segunda (6) e foi de um homem de 55 anos que havia sido internado no Hospital Porto Alegre em 23 de junho. O exame positivo para Covid-19 foi obtido em 24 de junho. Ele não tinha comorbidades.

O 120⁰ óbito ocorreu no domingo (5) e foi de um homem de 91 anos, internado em UTI no Hospital Conceição em 3 de julho, mesmo dia de coleta do exame positivo para Covid-19. Ele tinha histórico de imunodeficiência.

O 121⁰ óbito ocorreu no domingo (5) e foi de uma mulher de 81 anos, que foi internada no Hospital Vila Nova em 24 de junho. O exame positivo para Covid-19 foi obtido em 26 de junho. A paciente tinha doença cardiovascular crônica.

O 122⁰ óbito ocorreu no domingo (5) e foi de um homem de 83 anos. Ele foi internado no Hospital São Lucas em 19 de junho. O exame positivo para Covid-19 foi obtido em 3 de julho. O paciente tinha doença cardiovascular crônica, hipertensão, e era ex-tabagista.

O 123⁰ óbito ocorreu no domingo (5) e foi de um homem de 63 anos. Ele foi internado em UTI no Hospital São Lucas. O exame positivo para Covid-19 foi obtido em 2 de julho. O paciente era obeso, diabético e com doença cardiovascular crônica.

O 124⁰ óbito foi uma mulher de 92 anos. Ela estava internada na UTI do Hospital São Lucas desde 27 de junho, em ventilação mecânica. O exame positivo para Covid-19 foi obtido no dia 24. Tinha histórico de hipertensão, diabetes, cardiopatia, e doença renal crônica.

O 125⁰ óbito ocorreu nesta segunda. Foi de um homem de 64 anos, que estava internado em UTI no Hospital Conceição desde 29 de junho. O exame positivo para Covid-19 foi obtido no dia 2 de julho. Ele tinha histórico de diabetes, cardiopatia isquêmica, insuficiência renal crônica e obesidade.

A 126ª vítima foi uma mulher de 95 anos. A idosa estava internada na UTI do Hospital São Lucas da PUCRS desde 24 de junho. Ela tinha histórico de doença cardiovascular crônica.

O 127⁰ óbito ocorreu no domingo (5) e foi de um homem de 76 anos. Internado em UTI no Hospital São Lucas em 22 de junho, o exame positivo para Covid-19 foi coletado em 24 de junho. Ele tinha histórico de hipertensão e dislipidemia.

O 128⁰ óbito de paciente de Porto Alegre com coronavírus foi de uma mulher de 92 anos. Ela foi internada na UTI do Hospital de Clínicas desde 27 de junho em ventilação mecânica. Resultado positivo para Covid-19 em coleta realizada em 22 de junho. Tinha histórico de obesidade e estenose aórtica grave.

O óbito de número 117, informado no domingo (5), após investigação do Grupo Hospitalar Conceição, foi verificado como de paciente residente em Alvorada. Com isso, o número de óbitos foi ajustado.

