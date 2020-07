Magazine A autópsia realizada no corpo da atriz Naya Rivera, conhecida por sua participação na série Glee, aponta que a morte ocorreu por afogamento acidental

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Atriz se afogou em lago na Califórnia e teve o corpo encontrado cinco dias depois. (Foto: Reprodução/Instagram)

Naya Rivera, conhecida por ter atuado em “Glee”, estava desaparecida desde a última quarta-feira (8) quando teve o corpo encontrado no Lago Piru, nos Estados Unidos, cinco dias depois. Nesta semana, a polícia do Condado de Ventura, na Califórnia, divulgou os resultados da autópsia nas redes sociais e confirmou que a causa da morte foi um afogamento acidental.

No comunicado, a polícia esclareceu que o corpo de Naya foi identificado por meio da comparação dos dentes. Além disso, eles também explicam que realizaram uma autópsia completa e um raio-X para poder identificar o que causou a morte.

Os resultados da autópsia confirmam um afogamento e a condição do corpo é consistente com o tempo que ela ficou submersa. Nenhum machucado ou doença foram identificados”, eles disseram. “Não há nenhuma evidência na investigação ou nos exames de que drogas ou álcool causaram a morte”, a polícia completou e disse que ainda será feito um exame toxicológico.

Naya saiu em um passeio de barco com o filho Joey, de quatro anos, quando desapareceu. O menino falou à polícia que a mãe deu um mergulho e não voltou mais. A polícia trabalha com a hipótese de que a atriz tenha conseguido salvar o menino, mas acabou se afogando no lago.

Família se manifesta

A família de Naya está devastada após a confirmação da morte da atriz de Glee por afogamento no lago Piru, na Califórnia, nos Estados Unidos.

Os parentes da artista se manifestaram pela primeira vez em um comunicado para agradecer o apoio que vêm recebendo de fãs desde o anúncio do desaparecimento, na quarta-feira, dia 8.

“Enquanto lamentamos a perda de nossa bela lenda, somos abençoados por honrar seu legado eterno e espírito magnético”, disseram. “Naya era um talento incrível, mas era uma pessoa ainda maior, mãe, filha e irmã”, completaram.

A família também agradeceu aos esforços da equipe de buscas: “Estendemos infinita gratidão e aplausos à heroína que a encontrou. Obrigado a seus amigos, colegas e fãs pelo apoio contínuo. O céu ganhou nosso anjo atrevido. Pedimos gentilmente que nossa privacidade seja respeitada durante esse período difícil”.

