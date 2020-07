Magazine Celebridade britânica usa Photoshop em imagem de infância e causa polêmica na internet

Por Redação O Sul | 15 de julho de 2020

Lauren Goodger editou seu rosto e cabelo aos 5 anos em uma foto com o seu pai. (Foto: Reprodução/Instagram)

A edição de fotos ganhou um novo limite com Lauren Goodger esta semana. A modelo, conhecida por ter participado de um reality show britânico, postou uma foto antiga em que aparece aos 5 anos junto com o pai totalmente editada. Ela foi descoberta porque os fãs perceberam que a foto estava muito diferente da que aparecia em sua autobiografia lançada em 2013.

Na foto original, Lauren tinha cabelos curtos, mas na que apareceu esta semana, seus cabelos estavam esvoaçantes sobre os ombros e com mechas loiras. Ela também estava com o rosto mais brilhante, lábios maiores e olhos mais escuros. A modelo também removeu as sardas da foto originou e mexeu na aparência do pai, suavizando sua pele e aumentando levemente os lábios.

Os fãs ficaram revoltados com a edição de uma foto de infância. “A Lauren está bem? Ela precisa de ajuda! Não há nada de errado com a foto original”, comentou um. “Quão horrível é ela sentir necessidade de editar fotos em que está tão jovem? É triste”, disse outra no Twitter. As imagens viralizaram nas redes britânicas e levantaram discussões sobre até que ponto é saudável editar fotos.

