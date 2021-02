Brasil A Autoridade Nacional de Proteção de Dados promete investigar o megavazamento de informações pessoais de brasileiros

11 de fevereiro de 2021

Entidade já acionou companhias envolvidas e outros órgãos como a Polícia Federal. (Foto: EBC)

Nesta quinta-feira (11), a Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) informou que vai investigar e prestar apoio às atividades de apuração sobre o vazamento de dados de milhões de brasileiros. Também prometeu colaborar para a adoção de medidas para prevenção de novos casos e redução dos efeitos desse tipo de fraude.

O ANPD é responsável por fiscalizar e editar normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A entidade também tem como competência zelar pela proteção de dados pessoais e dos segredos comerciais e industriais no Brasil.

Por meio de nota, a ANPD disse que acionou a empresa que noticiou o fato, as companhias envolvidas, além de outros órgãos. Dentre eles está a Polícia Federal (PF).

A informação do vazamento foi divulgada nessa quarta-feira (10) pelo site NeoFeed e confirmada pela Rede Globo. Segundo a empresa PSafe, especializada em cibersegurança, 103 milhões de contas de celulares foram vazadas em fevereiro – incluindo até mesmo a do presidente Jair Bolsonaro.

A PSafe acredita que os dados seriam de duas operadoras de telefonia, mas a companhia ainda não conseguiu confirmar. Dntre as informações divulgadas estão dados como CPF, número de celular, tipo de conta telefônica e minutos gastos em ligação.

Íntegra da nota da ANPD

“A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) informa que está apurando tecnicamente as informações sobre o incidente envolvendo o vazamento de dados pessoais.

A ANPD está tomando todas as providências cabíveis. A autoridade oficiou outros órgãos, como a Polícia Federal, a empresa que noticiou o fato e as empresas envolvidas, para investigar e auxiliar na apuração e na adoção de medidas de contenção e de mitigação de riscos relacionados aos dados pessoais dos possíveis afetados.

Também atuará de forma diligente em relação a eventuais violações à Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), e promoverá, com os demais órgãos competentes, a responsabilização e a punição dos envolvidos”.

Como saber se foi vazado

Depois do megavazamento de dados pessoais, muitos brasileiros estão descobrindo que os seus nomes e outras informações foram utilizados para realizar a abertura de contas bancárias e tomar empréstimos, de forma ilegal. Ao todo, 223 milhões de números de CPF foram expostos, incluindo os de pessoas já falecidas.

O site Registrato, disponível por meio do portal do Banco Central (www.bcb.gov.br), permite monitorar quais contas correntes e quantos empréstimos estão vinculados ao seu CPF. É possível fazer o cadastro pelo aplicativo do banco no celular e pela internet.

Basta um credenciamento simples para você controlar a sua situação em todas as instituições financeiras. Para começar, acesse o site, que permite consultar quantas contas bancárias e empréstimos você possui.

Se for o seu primeiro acesso, clique em pessoa física e comece a fazer o credenciamento. Há várias opções para o procedimento: celular, internet banking e cadastro digital.

Também é possível fazer o credenciamento também de forma presencial e pelo correio, mas essas modalidades estão suspensas por causa da pandemia.

