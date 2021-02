Brasil Veja como saber se os seus dados foram utilizados indevidamente para abrir conta bancária ou pedir empréstimo

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2021

Situação pode ser conferida no portal do Banco Central. (Foto: EBC)

Depois do megavazamento de dados pessoais, muitos brasileiros estão descobrindo que os seus nomes e outras informações foram utilizados para realizar a abertura de contas bancárias e tomar empréstimos, de forma ilegal. Ao todo, 223 milhões de números de CPF foram expostos, incluindo os de pessoas já falecidas.

O site Registrato, disponível por meio do portal do Banco Central (www.bcb.gov.br), permite monitorar quais contas correntes e quantos empréstimos estão vinculados ao seu CPF. É possível fazer o cadastro pelo aplicativo do banco no celular e pela internet.

Basta um credenciamento simples para você controlar a sua situação em todas as instituições financeiras. Para começar, acesse o site, que permite consultar quantas contas bancárias e empréstimos você possui. Se for o seu primeiro acesso, clique em pessoa física e comece a fazer o credenciamento. Há várias opções para o procedimento: celular, internet banking e cadastro digital.

Também é possível fazer o credenciamento também de forma presencial e pelo correio, mas essas modalidades estão suspensas por causa da pandemia.

No celular, depois de indicar o primeiro acesso, é preciso abrir o aplicativo do seu banco no celular e seguir as instruções do Banco Central. O cadastro realizado por meio do aplicativo vai resultar num PIN. Guarde este número, porque ele será necessário na próxima etapa. O Banco Central detalha o caminho de cadastro para ser feito no aplicativo do seu banco.

O credenciamento pelo celular precisa ser concluído no site do Banco Central. Prossiga com o cadastro e preencha todas as informações. Lembre-se de incluir o número do PIN criado pelo aplicativo do seu banco. E não se esqueça: a instituição financeira informada tem de ser a mesma em todo o cadastro.

Com o fim do cadastro, já é possível acessar a página Registrato. Se você não for transferido automaticamente, clique aqui. Faça o login e utilize senha cadastrada. Se ela não funcionar, tente criar uma nova senha.

Na próxima etapa, já logado, clique em “Meus Endividamentos” e “Meus Relacionamentos Financeiros” e crie os relatórios. Pronto. Você saberá se existem empréstimos e contas abertas em seu nome em todas as instituições.

Internet

Se a escolha for o internet banking, comece pela frase de segurança na página do Banco Central. Preencha todos os seus dados para conseguir a frase de segurança. Com a frase de segurança criada, é possível fazer o credenciamento no site do seu banco. A frase vale por 48 horas. Siga as instruções da página do Banco Central.

Vá para o site do seu banco. Se houver uma área de busca, pesquisar por Registrato pode ser um caminho mais rápido para você conseguir fazer o cadastro da chave.

Com a frase cadastrada no seu banco, siga para a próxima etapa. Preencha todos os campos. Lembre-se que você vai utilizar novamente a sua frase. A instituição financeira informada tem de ser a mesma em todo o cadastro.

Com o fim do cadastro, já é possível acessar a página do Registrato. Se você não for transferido automaticamente, clique aqui. Faça o login e utiliza senha cadastrada. Se ela não funcionar, tente criar uma nova senha.

Na próxima etapa, já logado, clique em “Meus Endividamentos” e Meus Relacionamentos Financeiros” e crie os relatórios. Pronto. Você saberá se existem empréstimos e contas abertas em seu nome em todas as instituições.

Caso você verifique que há contas ou empréstimos e em seu nome que você não identifica, entre em contato com a própria instituição financeira, que dará as orientações necessárias. Ou com o Banco Central.

