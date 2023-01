Saúde A bagunça piora o humor e pode ser sinal de crise na saúde mental

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2023

A desordem não é resultado da preguiça, mas de exaustão física e emocional, afirma psicólogo. (Foto: Freepik)

O chão é praticamente invisível, pois há roupas espalhadas por todo lado. Quatro grandes cestos de plástico estão empilhados uns sobre os outros, alguns cheios de roupas, outros de eletrônicos. Há oito xícaras de café abandonadas na escrivaninha e na mesinha de cabeceira. No chão estão duas garrafas de água meio vazias, uma garrafa de tequila com um cacto de vidro dentro e um dispensador de ração para animais de estimação. Este é o “depression room” (“cômodo da depressão”, em tradução livre do inglês) de Abegael Milot, uma youtuber de 24 anos. Ela se propôs a arrumá-lo, e decidiu gravar o processo e compartilha-lo na plataforma de vídeos.

O termo é relativamente novo, e se popularizou por vídeos no TikTok e no YouTube que acumulam centenas de milhões de visualizações. Mas os especialistas há muito reconhecem a ligação entre bagunça e saúde mental. A desordem que pode se acumular quando as pessoas estão passando por uma crise de saúde mental não é uma forma de acumulação, nem o resultado de preguiça. O culpado é a fadiga extrema, afirma N. Brad Schmidt, diretor da Clínica de Ansiedade e Saúde Comportamental da Universidade Estadual da Flórida e professor de Psicologia na mesma instituição de ensino.

“As pessoas estão muitas vezes tão exaustas física e mentalmente que não sentem que têm energia para cuidar de si mesmas ou de seus arredores”, disse Schmidt. “Elas simplesmente não têm a capacidade de se envolver com a limpeza e manutenção da casa como provavelmente já fizeram.”

Uma casa bagunçada também pode contribuir para sentimentos de opressão, estresse e vergonha, fazendo você se sentir pior do que já se sente. E, embora a organização não cure sua depressão, ela pode melhorar seu humor. Se você está lutando e parece impossível manter seu ambiente organizado, aqui estão algumas dicas sobre como limpar estrategicamente para otimizar sua energia e seu espaço.

Funcionalidade

KC Davis, terapeuta e autora do livro “How to Keep House While Drowning” (“Como manter a casa enquanto se afoga”, em tradução livre do inglês), conta que seu problema de desordem aumentou quando seu segundo filho nasceu no início de 2020. Ela afirma que sempre foi “bagunceira”, mas que sua bagunça era funcional. De repente, confrontada com um novo bebê, depressão pós-parto e uma pandemia, Davis percebeu que estava perdida por não ter nenhum sistema de organização.

Enquanto trabalhava para organizar sua casa, Davis começou a postar vídeos de seu progresso no TikTok, onde agora tem 1,5 milhão de seguidores. Em meio a uma grande quantidade de conteúdo sobre autoajuda e limpeza, ela optou por uma abordagem mais gentil e pragmática. Suas dicas são realistas sobre suas capacidades e se concentram em ter um espaço habitável, não impecável.

Uma de suas estratégias mais populares é “arrumar cinco coisas”, a ideia de que há apenas cinco coisas em qualquer cômodo: lixo, pratos, roupas, coisas com lugar e coisas sem lugar. Concentrar-se em uma categoria por vez evita que ela fique sobrecarregada quando parece que há uma centena de itens diferentes que precisam ser guardados.

Davis também é uma grande defensora do que ela chama de “deveres de fechamento”, inspirada no tempo em que trabalhava como garçonete. Muitas vezes ela não tinha energia para limpar toda a cozinha todas as noites, então começou a fazer apenas algumas pequenas tarefas, “como uma gentileza para o futuro, para me preparar para ter sucesso na manhã seguinte”.

Para as pessoas que estão realmente lutando contra problemas de saúde mental, Davis enfatiza que as coisas podem ser feias, mas não devem ser anti-higiênicas, porque todos “merecem estar limpos e confortáveis”. Se você não tem energia para lavar todos os pratos, limpe apenas um ou dois para a próxima refeição ou use pratos de papel. Se a roupa envolver muitas etapas, não se preocupe em dobrá-las: uma amarrotado nunca fez mal a ninguém.

