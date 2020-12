Bem-Estar A banana e seus benefícios: conheça as propriedades da fruta

Por Redação O Sul | 2 de dezembro de 2020

As bananas são riquíssimas em potássio e este mineral é muito importante para a saúde do coração e controle da pressão arterial. (Foto: Reprodução)

A banana é uma fruta de origem asiática, mas se tornou uma das mais populares do Brasil. Há diversos tipos de banana, com tamanhos, cores e sabores diferentes, mas todas são super nutritivas e costumam ser encontradas por um preço acessível em supermercados e hortifrutis.

Uma ótima notícia é que, em média, um brasileiro consome aproximadamente 25kg de banana por ano, segundo a Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Isso melhora a qualidade de vida, já que fruta é excelente para a saúde. Conheça alguns benefícios da banana a seguir:

Rica em nutrientes

No Brasil, é muito comum o consumo da banana prata, e cada uma dessas frutas contém apenas 105 calorias. Em sua composição tem muitos nutrientes, água, carboidratos, pouca proteína e nenhuma gordura, sendo ideal para incluir na sua dieta de emagrecimento.

Ajuda na perda de peso

Como dito anteriormente, a banana tem poucas calorias e a ingestão de fibras de origem vegetal está ligada a redução do peso corporal. Se tratando de uma fruta rica em fibras, ela pode ser sua grande aliada!

Regula os níveis de açúcar no sangue

Se consumida por meio de uma dieta equilibrada, a banana também ajuda a regular os níveis de açúcar do sangue, pois contam com as fibras pectina e o amido resiste, além do baixo índice glicêmico.

Mas os diabéticos precisam ter cuidado, pois o valor glicêmico das bananas mais verdes é de 30, enquanto as bananas mais maduras tem 60. O valor médio das bananas prontas para comer é de 51.

Ajuda na digestão e previne o câncer de cólon

O amido resistente presente na banana não é digerido, então chega ao intestino praticamente em sua forma integral, assim, ele alimenta os micro-organismos conhecidos como probióticos, que são benéficos para a flora intestinal. Outro ponto positivo é que a pectina, outra fonte de fibras da banana, ajuda a proteger o organismo, evitando o câncer de cólon.

Um bom remédio para a pressão

As bananas são riquíssimas em potássio e este mineral é muito importante para a saúde do coração e controle da pressão arterial. O consumo regular da fruta reduz em 27% o risco de uma pessoa ter doença cardíaca, segundo estudos. Uma banana média possui 9% ingestão diária recomendada (IDR) de potássio que deve ser ingerido pelo ser humano.

Sacia a sua fome

Apesar de serem pouco calóricas, as bananas, principalmente as mais verdes, diminuem o apetite e dão a sensação de saciedade. Neste período de amadurecimento, elas são ainda mais ricas em amido resistente e pectina, fator essencial para gerar essa sensação te estar com o estômago forrado.

Antioxidante e ajuda a curar ressaca

As bananas possuem diversos tipos de antioxidantes, entre eles a dopamina e a catequina, que são associados a redução de risco de doenças cardíacas degenerativas.

É importante ressaltar que a dopamina da banana não age como um produto químico no cérebro, ela apenas age como um antioxidante. Sendo assim, a fruta também é um remédio para quem está mal de ressaca. Nesse caso, vale fazer uma vitamina caprichada, com aveia e mel.

Energia extra para os treinos

Você sabia que as bananas também são um dos alimentos saudáveis favoritos dos atletas? Isso acontece porque elas são facilmente digeridas e podem ajudar a reduzir câimbras e dores musculares causadas pelos exercícios físicos.

