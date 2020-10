A Bélgica anuncia lockdown para conter a segunda onda de coronavírus no país

O governo da Bélgica anunciou nesta sexta-feira (30) um lockdown para conter a segunda onda da pandemia de coronavírus no país, segundo a agência RTBF. A medida passa a valer nesta segunda (2) e se estenderá até o dia 13.

O lockdown foi anunciado pelo porta-voz do Ministério da Saúde belga, Yves Van Laethems. Ele voltou a afirmar que os hospitais no país estão à beira de um colapso.

Durante o confinamento, vão ser proibidos quaisquer eventos que tenham refeições compartilhadas. Os funerais poderão ocorrer, porém somente com 15 pessoas.

Desde o último sábado (24), todas as instalações esportivas e culturais na região de Bruxelas estão fechadas. Um toque de recolher da meia-noite às 5h vigora desde segunda (26).

Além da Bélgica, a França também passa por um novo lockdown, que começou a valer nesta sexta e vai até 1º de dezembro.

Assim como na primeira onda, a retomada do confinamento inclui o fechamento de bares, restaurantes e comércios e a volta da exigência de apresentação de justificativa por parte das pessoas que circulam nas ruas. As escolas até o ensino médio permanecem abertas, mas deverão seguir protocolos que ainda não foram divulgados.

Na Alemanha, bares, restaurantes e outros estabelecimentos serão fechados a partir desta segunda. Comércios e escolas abrirão, mas as autoridades reforçaram as recomendações para que as pessoas permaneçam em casa. Além disso, os encontros sociais ficam limitados a até dez pessoas de famílias diferentes.

Um confinamento parcial também foi adotado na Catalunha, região da Espanha.

Falta de UTI

O porta-voz Ministério da Saúde belga, Yves Van Laethems, informou no meio da semana que hospitais da Bélgica podem ficar sem leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) em duas semanas se o número de internações continuar a aumentar no ritmo atual.

Em meio ao avanço da segunda onda de infecções do novo coronavírus na Europa, o país vê o número de pacientes em unidades de terapia intensiva dobrar a cada oito dias.

“Até o final da semana, devemos ultrapassar a marca de mil pacientes em terapia intensiva”, afirmou Van Laethem. “Se a curva não mudar com o nosso comportamento, devemos atingir 2 mil pacientes em terapia intensiva em duas semanas, nossa capacidade máxima.”