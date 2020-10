Em 2016, Trump venceu a candidata Hillary Clinton por uma margem de 9 pontos percentuais no Texas. Na ocasião, 8.969.226 eleitores foram às urnas.

Kamala Harris, candidata a vice-presidente da chapa de Biden e senadora pela Califórnia, teve agenda nesta sexta-feira (30) no Estado.

Segundo a agência de notícias Reuters, o bilionário Michael Bloomberg planeja gastar US$ 15 milhões no Estado e em Ohio, em uma tentativa de última hora para virar os dois Estados com tendência republicana.

Colégio eleitoral

Na eleição presidencial americana, não necessariamente o candidato que recebe mais votos é quem vence a eleição (isso já ocorreu em pelo menos cinco ocasiões na história, inclusive na vitória de Trump em 2016).

No Colégio Eleitoral, cada Estado tem um número de delegados e a votação estadual funciona no sistema “o vencedor leva tudo”: o candidato que ganha, independentemente da vantagem, leva os votos de todos os delegados do Estado.