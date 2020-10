Mundo Em novo recorde, Estados Unidos registram quase 100 mil novos casos diários de coronavírus

Por Redação O Sul | 30 de outubro de 2020

Aumento de caso acontece perto das eleições. (Foto: EBC)

Os Estados Unidos registram quase 100 mil novos casos diários de coronavírus nesta sexta-feira (30), estabelecendo mais um recorde na onda de infecções no país. Segundo contagem do Washington Post, foram registrados mais de 98 mil casos nas últimas 24 horas. O país também ultrapassou a marca de 9 milhões de casos apenas 15 dias depois de atingir 8 milhões. Pelo menos 229 mil pessoas já morreram por conta da covid-19.

Onze estados relataram recordes de registros de um único dia para novos casos nesta sexta-feira: Wyoming, Dakota do Norte, Dakota do Sul, Utah, Montana, Illinois, Minnesota, Pensilvânia, Virgínia Ocidental, Ohio e Maine. E dois Estados atingiram um recorde de mortes: Tennessee, com 78, e Montana, com 27.

Os casos de coronavírus estão aumentando em todos os Estados onde a disputa eleitoral está acirrada antes do dia da eleição, na terça-feira (3), oferecendo evidências contra o argumento do presidente Donald Trump de que a pandemia está quase acabando e as restrições não são mais necessárias.

