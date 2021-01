Brasil A bituca de cigarro passa a valer como prêmio em ação ambiental na Praia do Rosa

Por Redação O Sul | 17 de janeiro de 2021

Santa Catarina implementa iniciativa de conscientização ambiental. (Foto: Caio Vilela/Ministério do Turismo)

Os banhistas que frequentam a Praia do Rosa, em Imbituba, um dos destinos mais procurados durante a temporada no Sul catarinense, podem participar de uma iniciativa de conscientização ambiental propostas por vendedores ambulantes. Para garantir a limpeza da orla, quem recolhe pontas de cigarros descartas irregularmente na areia pode trocar por brindes.

Desde que o projeto começou há sete dias, foram recolhidos mais de 15 copos cheios de bitucas de cigarro. Lixo que ficaria na praia e agora poderá ser reaproveitado. “O nosso projeto surgiu principalmente devido ao aumento que a gente teve no número de lixo depositado na areia da praia do Rosa após o Ano Novo”, disse vendedora Chaiene Kuhn Amaral.

Os ambulantes entregam os copos vazios para quem se interessa em participar do projeto. As pessoas vão recolhendo as bitucas que encontram na areia até encher o copo. Depois poderá fazer a troca nas tendas por um copo de suco, ou aluguel de uma cadeira e guarda-sol, e até mesmo por uma aula de surf. Para quem está na praia aproveitando o fim de semana é uma oportunidade para colaborar do meio ambiente de onde aproveita as férias.

“É um incentivo muito bom para ter a consciência de não jogar mais bitucas de cigarro no chão e também para quem está fazendo o seu, já vai ajudar muito. Quem estiver na praia ter a consciência de que se ver uma sujeira não vai custar nada para juntar e limpar porque quem vai utilizar as praias somos nós”, disse Marcelo Beza Cardoso, que veio de Criciúma e está participando da ação.

Santa Catarina chegou a 541.745 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus no domingo (17). Desses, 515.229 são considerados recuperados e 20.630 continuam em acompanhamento. Desde o início da pandemia, 5.886 mortes foram causadas pelo coronavírus. A taxa de letalidade é de 1,09%.

Em comparação com o sábado (16), reduziu em 893 o número de casos ativos e há 19 óbitos a mais. Aos casos confirmados se somaram 1.403, enquanto a estimativa de recuperados subiu 2.277.

Já foram confirmados casos em todos os 295 municípios catarinenses e 268 cidades registraram pelo menos um óbito. O Governo do Estado estima que haja 282 com casos ativos. A cidade com a maior quantidade de confirmações de infecção pelo novo coronavírus é Joinville, com 50.065 casos, seguida por Florianópolis (46.970), Blumenau (28.652), São José (22.421), Criciúma (20.430), Palhoça (16.132), Balneário Camboriú (15.716), Itajaí (15.373), Chapecó (14.737) e Brusque (13.927).

Atualmente, há 1.537 leitos de UTI ativos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todo o estado, dos quais 1.218 estão ocupados, sendo 518 por pacientes com confirmação ou suspeita de coronavírus. A taxa de ocupação geral é de 79,2% e há 319 leitos vagos atualmente.

