Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Grêmio saiu na frente, mas acabou saindo derrotado de Erechim Foto: Lucas Uebel/Grêmio Grêmio saiu na frente, mas acabou saindo derrotado de Erechim (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a derrota para o Ypiranga por 2 a 1 no estádio Colosso da Lagoa, o técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, concedeu entrevista coletiva e comentou o desempenho de sua equipe no segundo tempo e falou sobre os gols perdidos durante a partida.

Durante o primeiro tempo, o Tricolor acumulou chances de gols, mas acabou convertendo apenas um, marcado por Suárez. No segundo tempo, o time caiu de rendimento e acabou saindo derrotado, de virada, com dois pênaltis para o Ypiranga.

“Tivemos as oportunidades no primeiro tempo, fizemos o gol, poderia ter feito três gols no primeiro tempo, mas desperdiçamos. Infelizmente no segundo tempo não estivemos bem. Faz parte, não vamos tirar os méritos do adversário. Mas a bola pune. Tivemos as oportunidades. O adversário foi melhor no segundo tempo e mereceu vencer pelos 45 minutos finais”, disse Renato.

O Canarinho joga apenas pelo empate para ir até a final do Gauchão. Já a equipe de Renato precisa vencer por dois gols de diferença. A vitória por 1 a 0, leva a decisão para as penalidades máximas. A partida de volta acontece na Arena do Grêmio, no sábado (25), às 16h30min.

