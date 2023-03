Inter “As equipes procuraram a vitória, mas o empate foi justo”, diz Mano Menezes após empate do Inter pela primeira partida da semifinal do Gauchão

Por Redação O Sul | 20 de março de 2023

Compartilhe esta notícia:











Inter abriu o placar cedo, mas levou o empate ainda no primeiro tempo Foto: Ricardo Duarte/Inter Inter abriu o placar cedo, mas levou o empate ainda no primeiro tempo (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter empatou com o Caxias por 1 a 1, no estádio Centenário, pela primeira partida da semifinal do Gauchão. O técnico Mano Menezes destacou que o time adversário foi melhor do que o Colorado. Apesar disso, o treinador acredita que o resultado foi o mais justo.

Mano Menezes fez elogios ao adversário, que está a 11 jogos sem perder. O treinador lamentou que o time não soube aproveitar o gol cedo, que foi marcado por Alan Patrick de pênalti.

“Abrimos o placar cedo, mas o Caxias foi melhor. No segundo tempo, com o Pena e um posicionamento diferente, controlamos melhor o jogo. O Caxias chegou em contra-ataque. O jogo esteve mais aberto. As equipes procuraram a vitória, mas o empate foi justo”, disse Mano Menezes.

Com o empate, o Inter passa para a final com uma vitória no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Se novamente acontecer um empate, a decisão irá acontecer nas penalidades máximas. A partida de volta ocorre no dia 26 de março, às 18h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/as-equipes-procuraram-a-vitoria-mas-o-empate-foi-justo-diz-mano-menezes-apos-empate-do-inter-pela-primeira-partida-da-semifinal-do-gauchao/

“As equipes procuraram a vitória, mas o empate foi justo”, diz Mano Menezes após empate do Inter pela primeira partida da semifinal do Gauchão