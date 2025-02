Economia A brasileira Embraer recebe o maior pedido de jatos executivos de sua história

Por Redação O Sul | 8 de fevereiro de 2025

Compartilhe esta notícia:











A encomenda envolve 182 jatos executivos e 30 opções. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Embraer recebeu da norte-americana Flexjet o maior pedido de jatos executivos da história da fabricante brasileira de aeronaves, avaliado em até US$ 7 bilhões (R$ 40,3 bi) e envolvendo cerca de 200 aviões. Após a notícia, as ações da empresa dispararam 15,56% na Bolsa de Valores, a R$ 66,40.

A companhia brasileira anunciou na quarta-feira (5) que a encomenda envolve 182 jatos executivos e 30 opções, incluindo os modelos Praetor 600, Praetor 500 e Phenom 300E, além de pacote de serviços e suporte.

“Este é o maior pedido feito pela norte-americana Flexjet em seus 30 anos de história, e também é o maior pedido firme para jatos executivos da Embraer”, afirmou a fabricante de aviões em comunicado à imprensa.

O modelo de negócio da Flexjet envolve o compartilhamento de uso de aviões, a chamada propriedade fracionária. A companhia é cliente de longa data da Embraer, tendo recebido mais de 150 aviões da fabricante brasileira em sua história. A parceria entre as empresas começou em 2003.

“Estamos muito satisfeitos com o compromisso renovado da Flexjet com a Embraer por meio desse abrangente contrato de compra, que fortalece ainda mais nossa parceria estratégica de mais de 20 anos”, disse Michael Amalfitano, presidente e CEO da Embraer Executive Jets, no comunicado.

A Embraer não mencionou no anúncio do pedido quando a encomenda será incorporada à carteira e o cronograma das entregas, embora tenha afirmado que “com essa encomenda…a frota da Flexjet quase dobrará de tamanho nos próximos cinco anos”.

A Flexjet é uma empresa que oferece leasing e propriedade compartilhada de jatos desde 1995.

Na semana anterior, a fabricante brasileira já havia anunciado um outro acordo de exportação de aeronaves para os EUA, que contou com financiamento de R$ 2,1 bilhões do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social).

O valor do BNDES cobrirá uma parte do do investimento feito pela Republic Airways, companhia norte-americana que atua exclusivamente com aeronaves da fabricante brasileira. Nesta compra, ela receberá 16 unidades do modelo E-175, que serão entregues pela Embraer ao longo deste ano.

A Republic Airways atua na aviação regional nos EUA e atualmente opera uma frota de 200 Embraer E-170 e E-175. A companhia tem 900 voos diários em 80 cidades americanas e canadenses sob as marcas American Eagle, Delta Connection e United Express.

Desde 1997, segundo o BNDES, cerca de US$ 26 bilhões foram financiados para a exportação de 1.300 aeronaves produzidas pela fabricante brasileira.

O governo Lula (PT) é entusiasta de uma atuação fortalecida do banco como financiador de projetos na economia. (Folhapress)

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia

https://www.osul.com.br/a-brasileira-embraer-recebe-o-maior-pedido-de-jatos-executivos-de-sua-historia/

A brasileira Embraer recebe o maior pedido de jatos executivos de sua história

2025-02-08