A Caixa abre 770 agências neste sábado para saques do auxílio emergencial e de mil e 45 reais do FGTS

Neste sábado (8), a Caixa Econômica Federal vai abrir 770 agências no País, das 8h ao meio-dia, para pagamentos de auxílio emergencial e saques de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia (FGTS).

Cerca de 3,8 milhões de pessoas nascidas em abril poderão sacar o auxílio emergencial em dinheiro a partir de agora. Neste caso, o dinheiro está depositado nas contas poupanças sociais digitais desde 31 de julho. Este pagamento em espécie vai incluir diferentes parcelas do benefício. Neste grupo, há pessoas esperando a primeira, a segunda, a terceira ou a quarta cota.

O saque neste sábado ainda será permitido que os nascidos de janeiro a abril que tiveram o primeiro pedido negado e apresentaram contestação entre os dias 24 de abril e 19 de julho, tendo, enfim, o direito reconhecido. Eles ainda vão retirar a primeira parcela. Além disso, há pessoas que receberam a primeira parcela em abril, mas tiveram o pagamento reavaliado em julho, por conta da atualizações de dados governamentais. Esses cidadãos, portanto, voltam a receber agora. No total, serão 300 mil contemplados.

Também a partir deste sábado, os trabalhadores nascidos em fevereiro que tiveram o crédito do saque emergencial do FGTS feitos em suas contas em 6 de julho — e que ainda não usaram todo o dinheiro — poderão sacar a quantia disponível.

Até então, para todos esses trabalhadores, era permitida apenas a movimentação dos recursos via aplicativo para o pagamento de boletos (como os de água, luz, gás e telefone) ou de compras feitas com cartão virtual ou QR Code (aproximando o celular da maquininha de pagamento do estabelecimento comercial).

Agora, ainda será possível transferir os valores via app, para outra conta da própria Caixa ou de outras instituições financeiras.

Como fazer o saque

Antes de retirar o dinheiro, é preciso fazer o login no Caixa Tem, selecionar a opção “Saque sem cartão” e clicar em “Gerar código de saque”. Depois, é preciso inserir a senha para visualizar o código de retirada na tela do celular. Este terá validade de apenas uma hora. O código poderá ser usado nos caixas eletrônicos da Caixa, nas casas lotéricas ou nos correspondentes Caixa Aqui.

Vale destacar que, nas datas indicadas no calendário de saque em dinheiro, o eventual saldo existente na poupança social digital será transferido automaticamente para a conta que o beneficiário tiver indicado por meio da plataforma digital.