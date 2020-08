Economia A Caixa anuncia novas condições para crédito com imóvel como garantia. Veja simulações

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:











Taxas valerão para contratos fechados a partir da próxima segunda. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Caixa Econômica Federal anunciou uma reformulação da linha de crédito para pessoa física com imóvel como garantia, modalidade conhecida como home equity. A principal vantagem é a possibilidade de taxas de juros reduzidas em comparação a outras linhas de crédito pessoal.

Com as mudanças, a Caixa estima que pode chegar a R$ 40 bilhões em crédito nesta modalidade. Dados do Banco Central mostram que o volume de home equity no Brasil hoje é de R$ 11 bilhões. A Caixa detém R$ 3,5 bilhões desse total, o equivalente a 32%.

“Nossa expectativa é emprestar R$ 40 bilhões neste segmento, ou seja, aumentar em mais de vez vezes. A redução da taxa de juros fez com que esse segmento ficasse muito mais atraente”, disse o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.

Ao contratar o empréstimo, o cliente poderá optar pela atualização do crédito pela Taxa Referencial (TR, hoje zerada), IPCA ou Taxa Fixa. Imóveis residenciais ou comerciais poderão ser oferecidos como garantia.

Nesta primeira fase de relançamento da linha, batizada de Real Fácil Caixa, o imóvel utilizado como garantia deverá ser livre de ônus, ou seja, deverá estar quitado. O prazo de pagamento será de até 15 anos, com valor máximo de financiamento de até 60% do valor do bem.

Confira as taxas

As novas condições e taxas de juros valerão para novos contratos e estarão vigentes a partir da semana que vem.

“A partir de segunda-feira, dia 3, essa linha de crédito estará valendo. São as menores taxas do mercado. E um ponto muito importante é que vamos oferecer as três modalidades: corrigida pela Taxa Referencial de juros, pelo IPCA e pela taxa física. Ou seja, conseguimos ter todas as ofertas de crédito imobiliário”, disse Guimarães.

O sistema de amortização também fica a critério do cliente, que pode escolher entre Sistema de Amortização Constante (SAC) ou Tabela Price. Veja as taxas: IPCA – taxa a partir de 0,6% ao mês num prazo de até 15 anos com garantia de até 50% do valor do imóvel; TR – taxa a partir de 0,7% ao mês num prazo de até 15 anos com até 60% do valor do imóvel; Taxa fixa – taxa a partir de 0,8% ao mês num prazo de até 15 anos com até 60% do valor do imóvel.

Simulações

O cliente pode realizar simulações pelo site www.caixa.gov.br, onde é possível comparar os juros e as condições para o empréstimo, que variam de acordo com o relacionamento do cliente com o banco e com as características escolhidas para a operação.

Numa simulação feita pela Caixa para um crédito de até R$ 150 mil, com prazo de pagamento de 15 anos (180 meses), pela tabela SAC, na modalidade TR mais juros de 0,90% ao mês (o maior previsto), a prestação ficaria em R$ 2.183,33 (sem inclusão de seguros e taxas).

Considerando um crédito maior — de R$ 300 mil — para pagamento em dez anos (120 meses), pela tabela SAC, na modalidade TR mais juros de 0,70% ao mês (o menor previsto), a prestação seria de R$ 4.600 (sem seguros e taxas).

“As novas condições têm como objetivo trazer maior atratividade do produto ao cliente. É uma excelente oportunidade para as famílias realizarem investimentos ou readequarem seu endividamento de curto prazo, que possui juros mais altos”, afirmou Pedro Guimarães.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Economia