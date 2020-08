Magazine Beyoncé lança álbum visual que celebra a cultura negra

Por Redação O Sul | 31 de julho de 2020

O novo álbum visual de Beyoncé foi recebido com críticas entusiasmadas. (Foto: Divulgação)

O novo álbum visual de Beyoncé, que celebra a cultura negra, foi recebido com críticas entusiasmadas nesta sexta-feira (31), segundo informações da agência de notícias Reuters. O lançamento é realizado em meio a uma tentativa de acerto de contas sobre raça e justiça social nos Estados Unidos.

“Black is King”, que reimagina a história do filme “O Rei Leão” com humanos, pretende “mudar a percepção global da palavra Black”, disse a cantora de R&B em uma mensagem de lançamento.

O trabalho do álbum, que apresenta videoclipes exuberantes celebrando a busca por identidade e a beleza negra nos tempos contemporâneos e históricos, começou há um ano.

Mas seu lançamento nesta sexta-feira ocorre após uma onda de protestos no mundo todo sobre injustiça racial, motivados por assassinatos de homens e mulheres negros nas mãos da polícia dos Estados Unidos.

A Variety classificou o álbum de “um lembrete colorido do poder e da glória dos negros, aqui na América, mas ainda mais na África”.

A hashtag BlackIsKing estava entre as três principais do Twitter nesta sexta-feira. “Somos gratos a Beyoncé por esta celebração da experiência negra”, tuitou o site de cultura negra Essence.com.

A crítica do Guardian chamou o álbum visual de “canção de amor de Beyoncé para a diáspora negra” e elogiou o envolvimento de artistas africanos como Yemi Alade, Lord Afrixana e Shatta Wale.

A atriz Lupita Nyong’o, o músico Pharrell Williams e a supermodelo Naomi Campbell estão entre outras celebridades com aparições no trabalho.

Beyoncé escreveu em uma postagem no Instagram que os recentes apelos por mudanças sociais tornaram o álbum ainda mais relevante do que ela esperava quando começou a trabalhar nele. “Black is King” foi lançado na plataforma de streaming Disney+. As informações são da agência de notícias Reuters.

