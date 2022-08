Flávio Pereira A Carta pela Democracia é uma maravilha. Mas, alguns dos seus subscritores defendem ditaduras em Cuba, Venezuela…

Por Flavio Pereira | 12 de agosto de 2022

Políticos, artistas e intelectuais de esquerda assinam o documento pela democracia. (Foto: Divulgação/Agência Brasil)

O ato realizado ontem na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, no centro de São Paulo, com a leitura de dois manifestos em defesa da democracia e do sistema eleitoral, ganhou destaque nacional e internacional. O detalhe curioso é que muitos dos políticos, artistas e intelectuais que assinaram as cartas em defesa da democracia apoiam ditaduras sanguinárias e falidas em Cuba,Venezuela, Coreia do Norte e outros países, o que demonstra a hipocrisia do ato. Porém, como os documentos defendem a democracia, a partir do cumprimento da Constituição e das leis, seria prudente que os organizadores do evento entregassem uma cópia aos ministros do STF Alexandre de Moraes, Luis Roberto Barroso, Edson Fachin e Rosa Weber, que não têm respeitado em muitos dos seus despachos e decisões, o texto da nossa Carta Magna.

Jair Bolsonaro: “Tivemos um ato importante para o país”

O presidente Jair Bolsonaro comentou ontem um ato importante ocorrido nesta quinta-feira:

“Hoje, aconteceu um ato muito importante em prol do Brasil e de grande relevância para o povo brasileiro: a Petrobras reduziu, mais uma vez, o preço do diesel.”

Relator da condenação de Deltan já gastou R$ 385 mil em diárias

Bruno Dantas, que discordou do parecer técnico do TCU e defendeu a condenação dos procuradores da Lava Jato à devolução de diárias obtidas em objeto de serviço, conhece bem o tema. Relator e autor do voto pela condenação de Deltan Dallagnol e Rodrigo Janot por alegadas irregularidades nos pagamentos de diárias e passagens durante a Lava Jato, o ministro do TCU Bruno Dantas gastou R$ 385.000 com diárias e passagens apenas em 2022. Foram 11 viagens a serviço do TCU: Paraguai, Uruguai, Argentina, México, Peru, Equador, Polônia, Arábia Saudita, Áustria, França, Índia, Egito, EUA e Portugal.

Eduardo Bolsonaro: “preocupante” redução na CNH

O Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio, admitiu ontem estudos para reduzir o valor cobrado para a Carteira Nacional de Habilitação.

Ironizando os “comentaristas isentos” da imprensa, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) publicou na sua conta do Twitter:

“Vem aí a ‘preocupante’ redução de R$ 400 a R$ 500 para se tirar a carteira de habilitação. Boa medida de desburocratização do Ministro da Infraestrutura.”

Marco Aurélio, ex-ministro do STF, diz que votaria em Jair Bolsonaro

A rotina tem sido ministros da ativa do STF se posicionarem politicamente, embora isso não seja condizente com o cargo que ocupam. Ontem, porém, foi a vez do ex-ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal (STF), declarar voto no presidente Jair Bolsonaro (PL). Para o magistrado, o governo federal buscou “dias melhores”:

“Não imagino uma alternância para ter como presidente da República aquele que já foi durante oito anos presidente e praticamente deu as cartas durante seis anos no governo Dilma Rousseff (PT). Penso que potencializaria o que se mostrou no governo atual e votaria no presidente Bolsonaro, muito embora não seja bolsonarista”.

Elogio de Marco Aurélio a Paulo Guedes

Marco Aurélio fez uma avaliação positiva dos ministros do governo Bolsonaro, com destaque para o ministro da Economia, Paulo Guedes:

“Cito, por exemplo, a atuação, que é digna de elogio, do ministro da Fazenda, Paulo Guedes. Se formos realmente fazer um levantamento, vamos ver que houve práticas de atos positivos buscando dias melhores”.

