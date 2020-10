Esporte A causa da morte da ex-ginasta Ana Paula Scheffer é inconclusiva, aponta o primeiro exame do IML

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Rio, Ana Paula trabalhava atualmente como técnica. (Foto: Divulgação/CBG)

O primeiro exame feito para definir a causa da morte ex-atleta da seleção brasileira de ginástica rítmica Ana Paula Scheffer foi inconclusivo, informou o Instituto Médico Legal (IML) do Paraná no sábado (17). Por isso, o corpo da ex-atleta passará por um novo exame. A família suspeita de infarto.

A ex-ginasta foi encontrada morta na sexta-feira (16), em Toledo, na região oeste do Paraná. Ana Paula tinha 31 anos, foi medalhista nos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro, em 2007, e trabalhava atualmente como técnica.

Familiares acreditam que a ex-ginasta tenha sofrido um infarto fulminante. A Polícia Científica é responsável pelos exames que vão apontar a causa da morte. O velório de Ana Paula Scheffer foi realizado no sábado (17), na cripta da Catedral Cristo Rei, em Toledo. O sepultamento deve acontecer na tarde deste domingo, na mesma cidade.

Segundo a família, Ana Paula Scheffer estava deitada na cama do quarto quando foi encontrada, por volta das 12h de sexta-feira (16) pela mãe dela, Sonia Scheffer. De acordo com a mãe, a filha não estava doente e não reclamava de dores no corpo.

“Ela era uma menina muito alegre, muito querida. Nunca me deu trabalho, era muito amorosa. Foi nosso orgulho, meus dois filhos são orgulhos para mim. Vai ser mais difícil, porque parece que é um sonho o que estou passando. A hora que cair a ficha vai ser difícil”, disse a mãe.

Trajetória

Ana Paula Scheffer começou a treinar quando era criança na equipe de ginástica rítmica de Toledo. Ela representou o município em várias competições nacionais e internacionais, com destaque na categoria individual.

Enquanto jovem, conquistou medalhas em campeonatos paranaenses e brasileiros, integrou a Seleção Brasileira de Ginástica Rítmica de 2005 a 2015. À época, participou de quatro campeonatos mundiais, além dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro.´Após encerrar a carreira como atleta, passou a atuar como técnica da equipe na cidade vizinha, em Cascavel.

Segundo a equipe de ginástica rítmica de Toledo, Ana Paula era exigente e dedicada. Atualmente, ela estava colhendo os primeiros resultados com alunas dela no pódio, em competições brasileiras e sul-americanas.

Em 2011, a atleta foi homenageada pela Câmara de Toledo com a Medalha Willy Barth, pela dedicação e conquistas no esporte brasileiro e mundial como representante da cidade. Em 2015, Ana Paula Scheffer concedeu uma entrevista à RPC.

Ana Paula recebeu medalha de bronze no aparelho Arco, nos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro, em 2007. Segundo a Confederação Brasileira de Ginástica, Ana Paula também trabalhou como treinadora nas seleções transitórias de Ginástica Rítmica Individual e de Conjunto.

Repercussão

A Confederação Brasileira de Ginástica (CBG) emitiu nota lamentando a morte da ex-ginasta. Ana Paula foi uma das atletas de ginástica rítmica mais notáveis da geração dela, segundo a confederação.

“Ela é uma das atletas que construíram a nossa ginástica rítmica, que a transformaram em motivo de grande orgulho para os brasileiros. Além de inspirar, tinha um importante trabalho de formação de novas atletas no Paraná. Parte cedo demais, mas não será esquecida. Meus sentimentos aos familiares e amigos”, disse a presidente da CBG, Maria Resende.

A Prefeitura de Cascavel, onde Ana trabalhava, disse que a ex-atleta fez história na ginástica rítmica, inspirando crianças e adultos e popularizando o esporte no Brasil. A ex-ginasta atuava no Centro de Iniciação ao Esporte Alice Martelli, onde deu aulas para mais de 200 crianças. Recentemente, ela estava à frente da equipe de rendimento da instituição.

A Prefeitura de Toledo também lamentou a morte da ex-ginasta, que se tornou inspiração no esporte.

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer do município, Ana Paula era especial, uma menina cheia de alegria, simpatia, talento e amor por tudo que fazia.

