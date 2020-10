Esporte “Infelizmente, existe esse movimento feminista. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres”, afirma Robinho

17 de outubro de 2020

Jogador nega que tenha estuprado jovem em boate em Milão

Condenado em primeira instância na Itália pelo suposto estupro coletivo de uma jovem de origem albanesa no camarim de uma boate em Milão, o jogador Robinho criticou o movimento feminista.

“Infelizmente, existe esse movimento feminista. Muitas mulheres, às vezes, não são nem mulheres, para falar o português claro”, declarou o atacante brasileiro em entrevista ao site UOL.

Robinho negou ter tido relação sexual com a jovem junto com um grupo de amigos e afirmou que não se lembra de tudo o que aconteceu na madrugada de 22 de janeiro de 2013. “Não tive relação sexual com ela, não. A gente teve relação entre homem e mulher, relações que homem tem com a mulher, mas não chegou a ter nenhuma relação sexual, nenhuma penetração, nada disso”, contou o jogador, que teve o seu contrato com o Santos suspenso.

“Uma garota se aproximou de mim, a gente começou a ter contato com consentimento dela e meu também. Ficamos ali poucos minutos. A gente se tocou. Depois fui embora para casa. Quando ela se aproximou de mim, ela não estava embriagada, até porque ela lembra do meu nome, lembra quem sou eu. A pessoa que bebe não lembra de nada. Ela lembra. O fato dela ter saído depois para outra discoteca com os garotos, isso mostra que ela não foi abusada. A pessoa que recebe um abuso, nunca recebi e ninguém da minha família, graças a Deus, que é algo muito sério, ela jamais sairia dali para ir para outro lugar com esses mesmos garotos”, declarou.

Transcrições das interceptações telefônicas realizadas para investigar o caso foram divulgadas pela imprensa. A decisão do Tribunal de Milão ainda não é definitiva e foi contestada pelas defesas do jogador do Santos e do também brasileiro Ricardo Falco. Os advogados dos dois apresentaram recurso.

