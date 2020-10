Esporte Apesar de jogo movimentado, Grêmio e São Paulo empatam em zero a zero no Brasileirão

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Com o resultado, o Grêmio avançou uma posição na tabela. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Grêmio e São Paulo se enfrentaram na noite deste sábado, no Morumbi, na capital paulista, em partida válida pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor fez um jogo equilibrado, pressionando mais na etapa complementar, mas mesmo assim ficou no empate sem gols com o time da casa.

Com o resultado, os gremistas, que ocupavam a 11ª posição, conquistaram um ponto, chegando a 21 na competição..

Para enfrentar o São Paulo, o técnico Renato Portaluppi teve mudanças na equipe. Kannemann voltou às partidas após se recuperar da Covid-19 e foi a novidade na escalação. Junto a ele, Vanderlei, Orejuela, Geromel, Cortez, Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Isaque, Luiz Fernando e Pepê.

Com 3 minutos de bola rolando, os donos da casa criaram suas primeiras oportunidades. Primeiro, pela esquerda, Reinaldo foi a linha de fundo e cruzou na pequena área, mas a defesa tricolor estava bem postada e afastou o perigo. Logo na sequência, Daniel Alves deu um bom passe para Tchê Tchê, na direita, dentro da área, que cortou a marcação e chutou – a bola explodiu na marcação e saiu a escanteio. Reinaldo cobrou fechado e Vanderlei afastou de soco.

Não demorou muito para o Grêmio responder a altura. No lance, Pepê recebia um lançamento entre os zagueiros e foi empurrado – acabou caindo no gramado, dentro da área, mas nada foi assinalado pela arbitragem, com 6’ jogados.

Aos 13 minutos, foi novamente a vez do time paulista ameaçar da intermediária de ataque, com Brenner, que recebeu e arrematou de longa distância, mandando por sobre a meta defendida pelo arqueiro gremista.

A melhor chance do Grêmio surgiu aos 19’, com um cruzamento da esquerda na marca penal. Isaque finalizou e dividiu com Reinaldo, que afastou, mas a bola acabou sobrando para Maicon. O volante chutou forte, mas a zaga desviou para escanteio.

Passados 29 minutos, o Tricolor começou a criar mais oportunidades, trabalhando melhor as jogadas e mantendo a posse da bola. Depois de passar de pé em pé, Isaque deu um passe para Pepê, que cortou para o meio e chutou, mas mandou por cima. Logo em seguida, depois de uma cobrança de escanteio, Maicon recebeu e colocou no segundo poste, na cabeça de Geromel, que subiu, mas mandou muito alto.

Já aos 34’, foi a vez do Grêmio tentar com Luis Fernando pelo meio. Ele acionou Alisson invadindo a área e finalizou, mas a defesa paulista cedeu escanteio.

Na reta final da partida, os paulistas ameaçaram com uma boa jogada trabalhada, em que Luciano deu um bom passe para Daniel Alves, que cruzou rasteiro para Bruno Alves. O zagueiro chutou, mas mandou longe do gol.

Os gremistas chegaram novamente aos 45’, quando Alisson recebeu na esquerda e acionou Maicon – ele cortou a marcação e finalizou, raspando a trave do goleiro Volpi.

A etapa complementar seguiu no mesmo ritmo, tanto que logo nos primeiros instantes, Vanderlei se viu obrigada a fazer uma boa defesa em um chute forte de Igor Gomes. Mas no lance seguinte, numa falha de Daniel Alves, Bruno Cortez se aproveitou e saiu pelo meio, invadindo a área, mas a marcação conseguiu conter o lateral.

Com 5 minutos, a melhor chance de gol gremista. Em cobrança de falta, Maicon colocou na área, Geromel desviou de cabeça e a bola sobrou para Kannemann, que mesmo dividindo com a marcação, mandou com perigo em direção a meta paulista, raspando a trave.

O São Paulo buscou o ataque aos 15’, e criou bem com Sara, que deu um bom passe para Reinaldo. Ele cruzou buscando Luciano, que chutou, mas por cima do gol.

Aos 25’, o Grêmio chegou bem com Ferreira, que chutou a gol, mas Volpi fez a defesa. Quatro minutos depois, em cobrança de falta próximo a grande área, Jean Pyerre mandou a gol, mas a bola passou raspando a trave direita e saiu pela linha de fundo.

Dez minutos depois, os paulistas chegaram com muito perigo pela esquerda, com um cruzamento quase nos pés de Toró, mas o jogador não conseguiu alcançar e a bola saiu a linha de fundo. Outra chance paulista saiu aos 40’, em cobrança de falta. Daniel Alves cobrou e isolou.

Nos acréscimos, o Tricolor teve um escanteio a seu favor. Pepê cruzou na boca do gol, mas a defesa afastou pela linha de fundo.

Com o resultado, Grêmio soma um ponto, chegando a 21 na competição.

Ficha técnica

São Paulo: Tiago Volpi; Daniel Alves, Diego Costa, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê e Gabriel Sara (Toró); Igor Gomes (Vitor Bueno), Brenner (Paulinho Boia) e Luciano (Trellez). Técnico: Fernando Diniz.

Grêmio: Grêmio: Vanderlei; Orejuela, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon (Jean Pyerre) e Alisson (Thaciano); Isaque (Lucas Silva), Luiz Fernando (Ferreira) e Pepê. Técnico: Renato Portaluppi.

Arbitragem: Rafael Traci (SC), auxiliado por Henrique Neu Ribeiro e Helton Nunes (ambos de SC). VAR (árbitro de vídeo): Elmo Alves Resende Cunha (GO).

