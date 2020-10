Futebol De olho na liderança do Brasileirão, o Inter recebe o Vasco na noite deste domingo

Por Redação O Sul | 17 de outubro de 2020

Colorado depende de uma combinação de resultados para retomar a liderança da competição. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Com três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro e em segundo lugar no torneio (mas com os mesmos 31 pontos do líder), o Inter recebe na noite deste domingo (18) o Vasco da Gama, décimo-terceiro colocado. O duelo está marcado para as 18h15min, no estádio Beira-Rio, e pode recolocar a equipe gaúcha no topo da tabela, conforme os resultados paralelos da décima-sétima rodada.

Para isso, o Colorado precisa vencer ou mesmo empatar. Desde que o líder Atlético-MG tropece fora de casa contra do Bahia na segunda-feira e o Flamengo (terceiro colocado e também com 31 pontos mas em desvantagem nos critérios de qualificação) não vença o Corinthians, também como visitante.

A partida deste domingo deve ter um atrativo-extra: os jogadores do Inter entrando em campo com uma versão cor-de-rosa da camisa oficial do clube. Trata-se de uma ação promocional de apoio à campanha “Outubro Rosa”, cujo foco é a conscientização para necessidade de prevenção e diagnóstico precoce do câncer de mama.

A peça, inédita na história colorada, teve esgotados todos os estoques oferecidos para venda nas lojas físicas e virtuais do Inter, motivando a confirmação de uma segunda tiragem, que deve estar disponível para os torcedores já nesta semana. A garantia é do departamento de marketing do clube.

Último treino

A preparação para a partida foi encerrada na tarde deste sábado (17) no centro de treinamentos do complexo esportivo Parque Gigante, anexo ao Beira-Rio. O grupo colorado aproveitou o dia de sol em Porto Alegre para ajustar os últimos detalhes para o confronto contra o time carioca.

No gramado, o treinador Eduardo “Chacho” Coudet organizou uma série de exercícios técnicos e táticos, sem fornecer indicações sobre a equipe que começará o primeiro tempo. O meia D’Alessandro está novamente à disposição, após cumprir suspensão automática (por cartões amarelos) no jogo passado.

Outro nome que pode ser entrar em campo contra o Vasco é o do volante Rodrigo Dourado, que na semana passada (contra o Sport-PE) voltou disputar uma partida, após 15 meses se recuperando de uma grave lesão no joelho esquerdo.

Mas quem falou em nome da equipe não foi o veterano camisa 10 argentino ou o novo candidato à titularidade, e sim o meia-atacante Marcos Guilherme, escalado nas últimas duas partidas.

“Um desafio muito difícil. Mas nós almejamos a liderança, precisamos vencer, ainda mais em casa, onde somos muito fortes”, ressaltou ao projetar o duelo contra o time carioca. “Estamos nos preparando bem para manter essa sequência positiva.”

Novo técnico

Apresentado oficialmente na sexta-feira como novo técnico do Vasco (em substituição a Ramon Menezes), o português Ricardo Sá Pinto, 48 anos, não estará à beira do campo do Beira-Rio neste domingo. O time carioca deverá ser comandado pelo treinador da equipe Sub-20 cruzmaltina, Alexandre Grasseli, que ocupa o cargo interinamente.

