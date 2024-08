Colunistas A cereja do bolo no descaso ao RS: ministro da Agricultura não vem para a Expointer

Por Flavio Pereira | 30 de agosto de 2024

Ministro da Agricultura cancela a vinda à solenidade oficial de abertura da Expointer. (Foto: Divulgação/Guilherme Martimon/MAPA)

O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, cancelou ontem a vinda ao Rio Grande do Sul para participar, nesta sexta-feira, da solenidade oficial da Expointer. O ministro deu esta informação, em telefonema ao presidente da Cotrijal, Nei César Mânica. Alegou que não conseguiu um jatinho da FAB nem passagem aérea para chegar ao Rio Grande do Sul. Mânica deu esta informação, ontem, ao participar do programa Pampa Debates, apresentado pelo jornalista Paulo Sérgio Pinto, na TV Pampa.

Ministro da Agricultura não consegue. Mas há uma farra no uso dos jatinhos da FAB

Embora o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, tenha justificado sua ausência em razão da falta de disponibilidade de jatinhos da FAB, o jornalista Claudio Humberto noticia uma verdadeira farra no uso das aeronaves militares, por autoridades civis. O jornalista revelou no último dia 23 que “até a mulher de Alexandre de Moraes se utiliza de jatinhos da FAB em seus deslocamentos, o que chamou a atenção para esse tipo de privilégio, que deveria ser restrito apenas aos chefes de poder e comandantes militares, que têm status de ministro”. Desde o início do ano, ministros do governo Lula (PT) se somaram aos presidentes do Senado, Câmara e do STF, realizando 1.068 voos em aeronaves do Grupo de Transporte Especial (GTE), da Força Aérea Brasileira. O recordista no uso de jatinhos da FAB, este ano, é o presidente Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso: foram 81 voos até 15 de agosto, informa Claudio Humberto.

Germano Rigotto: “Não tem explicação”

O ex-governador Gernano Rigotto identifica um desrespeito ao Rio Grande do Sul, lembrando que na sua gestão como governador, recebeu ao longo de quatro edições da Expointer, a visita de presidentes da República, do presidente do Uruguai e de vários ministros. Para Rigotto, “qualquer explicação que se tenha sobre a não vinda do ministro, não tem como explicar. Não sei qual a razão, mas não tem explicação”.

Augusto Nardes, ministro do TCU: “Desrespeito ao Rio Grande do Sul”

Ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes avaliou a notícia como “um desrespeito ao Rio Grande. Sou ministro do Tribunal, procuro não me envolver no aspecto politico, mas queria deixar a minha total discordância ao governo federal. Nesse momento de crise, de solidariedade, que tínhamos de ter aqui o representante do governo federal e não temos. É lamentável”.

Presidente da OAB-RS, Leonardo Lamachia lamenta ausência do ministro

O presidente da OAB gaúcha, Leonardo Lamachia, lamentou a ausência do ministro Carlos Fávaro na Expointer. Lamachia lembrou que “a abertura oficial da Expointer tem um simbolismo, e o ideal seria a presença do presidente da República. Mas sequer o ministro da Agricultura virá”.

Congresso aprova medida do Governo para “desnegativar” produtores gaúchos atingidos pelas enchentes

Quatro meses após a enchente, o Congresso Nacional aprovou uma alteração (PLN 25/24) na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 que trata da chamada “desnegativação” dos produtores rurais gaúchos. A medida vai facilitar a obtenção de crédito em agências de fomento oficiais por pessoas físicas e empresas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. As restrições legais seriam suspensas nestes casos.

Como vai funcionar na prática a desnegativação

A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros. Os interessados precisarão comprovar regularidade com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e com as parcelas do fundo de garantia (FGTS) devidas antes do evento climático. A mudança vai valer para as operações de contratação, renovação ou renegociação realizadas diretamente ou por meio de agentes financeiros.

Em Brasília, ministro alinha várias medidas em favor do RS

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, alinhou ontem a série de medidas que, segundo ele, o Governo Federal vem liberando em favor dos produtores gaúchos atingidos pelas enchentes: “Desde o primeiro impacto, estamos trabalhando para liberação dos recursos e, principalmente, para que os produtores tenham acesso a eles. Criamos medidas para garantir o crédito, como o Fundo Garantidor, buscamos alternativas e, agora, com esse esforço conjunto do Poder Legislativo, estamos efetivando mais uma ação para que o dinheiro chegue das instituições financeiras ao campo”, explicou Carlos Fávaro.

