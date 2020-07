Mundo A China é a “maior ameaça” para os Estados Unidos, diz o diretor do FBI

8 de julho de 2020

Declaração foi feita em meio à nova guerra fria entre Estados Unidos e China. (Foto: Reprodução)

Em meio à nova guerra fria entre Estados Unidos e China, o diretor do FBI (a polícia federal norte-americana), Christopher Wray, disse na terça-feira (7) que supostas ações de espionagem e roubo promovidas pelo governo chinês são as “maiores ameaças” para o futuro dos Estados Unidos. A declaração foi feita durante um discurso no Instituto Hudson, um centro de estudos conservador em Washington.

“A China está envolvida em um esforço nacional para se tornar a única superpotência no mundo utilizando qualquer meio necessário”, acusou o diretor do FBI, que acrescentou que a potência asiática estaria realizando trabalhos para atrapalhar as pesquisas americanas contra a Covid-19.

Wray alegou que a China utiliza métodos de espionagem, além de praticar roubo cibernético e chantagem, entre outros meios, para se tornar mais poderosa do que os EUA. De acordo com ele, o presidente chinês, Xi Jinping, criou um programa chamado Fox Hunt (caça à raposa), cujo objetivo seria ameaçar chineses que vivem no exterior, pressionando-os a voltar para a China, em uma tentativa de silenciar possíveis críticas políticas e relacionadas a questões de direitos humanos.

Pequim já defendeu esse programa no passado, mas alegadamente como parte de um esforço no combate à corrupção.

As famílias das pessoas que se negam a voltar para a China são ameaçadas e alguns de seus integrantes já foram presos, segundo Wray.

“Centenas dessas vítimas do Fox Hunt vivem aqui nos Estados Unidos. Muitas são cidadãs americanas ou têm o green card”, afirmou o chefe do FBI. “O governo chinês quer forçá-las a voltar à China, e as táticas do país para conseguir isso são chocantes.”

Pequim negou a acusação de que utilize espionagem cibernética contra os EUA. Zhao Lijan, porta-voz do Ministério do Exterior chinês, também refutou as declarações do diretor do FBI:

“As afirmações de Wray ignoram fatores básicos, são repletas de mentiras políticas e revelam completamente seu pensamento profundamente enraizado na Guerra Fria e em preconceitos ideológicos.”

Wray ainda descreveu um caso em que o governo chinês teria enviado uma pessoa para visitar a família de um “alvo” que não havia sido localizado. O suposto emissário teria deixado uma mensagem dizendo que o “alvo” tinha duas opções: retornar à China ou se matar, segundo o diretor do FBI.

“Quero aproveitar esta oportunidade para alertar que, se você acredita que é um alvo do governo chinês, que você é uma potencial vítima do Fox Hunt, entre em contato com o FBI”, disse.

Além disso, Wray acrescentou que quase metade dos 5 mil casos ativos de contraespionagem do FBI está relacionada à China.

“Chegamos a um ponto em que o FBI está iniciando um novo caso de contraespionagem relacionado à China a cada 10 horas”, afirmou Wray. “A China está envolvida em um esforço para se tornar a única superpotência do mundo usando todos os métodos necessários.”

Os Estados Unidos e a China travam uma disputa econômica e geopolítica que começou na área comercial, mas hoje tem a tecnologia como ponto central. A disputa se acentuou na pandemia, com o presidente Donald Trump culpando a China pela disseminação da Covid-19, enquanto os EUA batem o recorde de casos e mortes. Os EUA também têm feito intensa pressão para que seus aliados excluam a empresa chinesa Huawei da implantação de suas redes de telefonia 5G.

Nesta semana, Trump e seu secretário de Estado, Mike Pompeo, ameaçaram banir aplicativos chineses dos Estados Unidos. A ameaça levou o aplicativo TikTok a anunciar na terça-feira que vai parar de atuar em Hong Kong, citando a nova lei de segurança nacional imposta por Pequim à cidade semiautônoma. Apesar de pertencer a uma empresa chinesa, o aplicativo não funciona na China e busca se distanciar de Pequim, visando preservar seu mercado global.

Alguns dos principais assessores da Casa Branca defendem que os Estados Unidos minem o vínculo do dólar de Hong Kong ao dólar americano para punir a China pela nova lei no território.

“A era do gelo nas relações entre EUA e China chegou para ficar”, disse à agência Bloomberg Pauline Loong, diretora da consultoria Asia Analytica em Hong Kong. “Elas ficarão muito mais frias antes do degelo.” As informações são do Jornal O Globo.

