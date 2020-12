Mundo A China reagiu a novas restrições impostas por Donald Trump

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2020

O presidente americano Donald Trump e o chinês Xi Jinping. (Foto: Reprodução)

A China reagiu com dureza a novas medidas contra Pequim impostas pelo governo de Donald Trump, que restringiu viagens aos Estados Unidos de membros do Partido Comunista Chinês (PCC) e seus parentes diretos e incluiu duas grandes companhias do país em uma lista de 35 empresas chinesas nas quais americanos serão proibidos de investir. Em um editorial, o jornal estatal em inglês China Daily alertou que os danos à relação entre as duas maiores potências do mundo podem “não ter volta”.

“Mesmo que o novo governo tenha qualquer intenção de aliviar as tensões que foram semeadas e continuam a ser semeadas, alguns danos simplesmente não têm volta, como é a intenção do atual presidente dos EUA”, afirmou o jornal, a versão em inglês da publicação oficial do PCC. Os laços bilaterais estão sendo levados para um “caminho perigoso”, completou o texto.

Nesta semana, a pouco mais de um mês do fim do seu mandato, o governo Trump anunciou uma série de medidas que acentuam sua política de rivalizar com a China nos campos comercial, tecnológico, militar e ideológico.

As importações de algodão da região de Xinjiang, no Oeste chinês, supostamente produzido com trabalho forçado, seriam bloqueadas. Segundo a emissora CNN, os EUA deterão remessas de algodão e produtos de algodão originários do Corpo de Produção e Construção de Xinjiang, um grande produtor da região, onde vivem cerca de 11 milhões de uigures, minoria étnica muçulmana que tem sido reprimida pelo governo chinês, que alega risco de terrorismo.

Foi anunciado que a partir de agora a duração máxima do visto de viagem aos Estados Unidos de membros do PCC e sua famílias fica limitada a um mês. Antes, eles poderiam obter vistos de visitantes válidos por dez anos. A permissão também fica restrita a uma única entrada, em vez de várias, como era possível anteriormente. Estima-se que as restrições poderiam atingir 270 milhões de pessoas.

O governo dos EUA adicionou a maior fabricante de chips chinesa, a SMIC, e a gigante do petróleo CNOOC a uma lista de empresas supostamente ligadas aos militares chineses e das quais, a partir do final de 2021, os investidores americanos serão proibidos de comprar ações e títulos.

A CNOOC disse que estava “chocada” e que “lamentava” a decisão. Segundo um comunicado da empresa, a medida foi baseada em “informações falsas e imprecisas”. Já a SMIC disse, também em um comunicado, que a decisão reflete um mal-entendido por parte do governo americano da finalidade de seus negócios e tecnologia.

A medida do Departamento de Defesa ainda afeta duas outras empresas, elevando para 35 o número total de companhias na lista. A agência responsável pela regulação do mercado acionário da China disse que a atitude de Washington é “claramente discriminatória” em relação às empresas chinesas.

A lista de “companhias militares comunistas chinesas” foi criada por uma lei de 1999, exigindo que o Pentágono compilasse um catálogo de empresas “pertencentes ou controladas” pelo Exército de Libertação Popular. A lista, no entanto, só foi ativada neste ano. Outras companhias gigantes, como a Hikvision, a China Telecom e a China Mobile foram incluídas.

Diante da ofensiva de Trump, o embaixador chinês nos Estados Unidos foi às redes sociais para reiterar os termos da mensagem enviada pelo presidente Xi Jinping ao presidente eleito Joe Biden, na semana passada, de que os dois países devem procurar administrar suas divergências sem confrontos.

“Sempre há diferenças entre os dois países. Nenhuma delas justifica confronto e guerra”, disse Cui Tiankai no Twitter. “Com respeito e compreensão mútuos, somos capazes de administrar essas diferenças para que não prejudiquem todo o relacionamento.”

No entanto, ainda não está claro se o governo de Biden faria mudanças substantivas na politica de Trump para a China, que continuará sendo considerada a principal competidora estratégica dos EUA. O democrata disse ao New York Times nesta semana que, por enquanto, não removeria as tarifas de 25% que foram impostas por Trump a cerca de metade dos produtos chineses.

