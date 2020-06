Mundo A China tem 57 novos casos de coronavírus, maior número desde Abril

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Governo chinês tem medo de uma segunda onda do coronavírus. (Foto: Reprodução)

A China informou no domingo (14) ter detectado 57 novos casos de coronavírus, que causa a doença Covd-19, o número diário mais alto desde abril, gerando preocupações de uma segunda onda da doença no país.

Segundo a Comissão Nacional de Saúde, 36 desses casos foram contágios domésticos na capital Pequim. Eles teriam começado em um mercado de carnes e vegetais localizado no sul da cidade.

As outras duas infecções domésticas relatadas ocorreram na província de Liaoning, no nordeste do país, e autoridades locais de saúde disseram que eram contatos próximos dos casos de Pequim.

O novo conjunto de infecções domésticas provocou novos confinamentos em 11 bairros próximas ao mercado. Esses casos são os primeiros em Pequim em dois meses.

Repórteres da AFP viram centenas de policiais, muitos usando máscaras e luvas ao redor do mercado. Os novos casos suscitaram preocupações com a segurança da cadeia de suprimento de alimentos e alguns outros mercados da cidade também foram fechados.

As autoridades de supervisão do mercado de Pequim ordenaram uma inspeção de segurança alimentar em toda a cidade, com foco em carnes frescas e congeladas, aves e peixes em supermercados e armazéns.

Nove escolas e jardins de infância próximos foram fechados e Pequim adiou o retorno dos alunos às escolas primárias. Eventos esportivos, refeições em grupo e grupos de excursão entre províncias também foram interrompidos. O restante dos casos relatados no domingo foi trazido para o país por chineses retornando para casa de outros países.

Muitos professores de escolas internacionais também estão presos no exterior, dificultando seu funcionamento. Alguns pais pedem o reembolso das taxas escolares já pagas pelos filhos, e não se exclui que o bloqueio nas fronteiras se estenda além do início do próximo ano acadêmico.

“A crise ocorreu quando tínhamos que pagar o segundo trimestre”, diz Karim Vincent Berrada, que tem filhos no Liceu Francês de Pequim.

O fechamento de fronteiras pode ameaçar a estabilidade financeira das escolas internacionais, que investiram maciçamente nos últimos anos para atrair clientes estrangeiros e chineses ricos.

A China possui mais de 70 escolas internacionais, dez vezes mais que em 2012, o que gerou um faturamento de 800 milhões de euros no atual ano letivo, de acordo com a empresa ISC Research.

Máscaras

O governo federal recebeu na madrugada deste domingo mais 6,7 milhões de máscaras cirúrgicas vindas da China. A encomenda, feita pelo Ministério da Saúde, chegou ao país em voo fretado da Latam em operação logística coordenada pelo Ministério da Infraestrutura.

De acordo com o governo, o país já recebeu 126 milhões de máscaras cirúrgicas e do tipo N95 de um total de 240 milhões de unidades desde o início de maio. A aquisição de equipamentos de proteção individual (EPIs) atenderá aos Estados no enfrentamento da covid-19.

O voo de hoje é 21º de um total de 44 voos fretados pelo Ministério da Infraestrutura. A aeronave, proveniente de Xiamen (China), aterrissou no Aeroporto Internacional de Guarulhos (SP) às 3h16, após escala em Amsterdã (Holanda).

A operação envolveu o uso de aeronave de passageiros, um Boeing-777. A carga foi transportada no porão da aeronave e na cabine adaptada para receber as 3.552 caixas do produto.

