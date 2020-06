Mundo Acelerando pesquisas e tentando melhorar reputação, a China busca a vacina contra o coronavírus a qualquer preço

Por Redação O Sul | 14 de junho de 2020

Estudos do país asiático já começaram testes em humanos, mas especialistas alertam para riscos de antecipar etapas. (Foto: Eric Gaillard/Reuters)

A China lidera a corrida por uma vacina contra a Covid-19 e já começou a fazer testes em humanos, mobilizando o exército e acelerando trâmites das pesquisas. Porém, para aumentar sua credibilidade, seus laboratórios devem melhorar a imagem manchada por inúmeros escândalos sanitários e de corrupção.

Pequim, que quer imunizar sua população o mais rápido possível e obter reconhecimento internacional, ajuda suas empresas fornecendo cepas de vírus ou com ajuda financeira. A estratégia tem sido bem sucedida, já que das dez vacinas em fase de teste clínico (isto é, com seres humanos) no mundo, cinco são chinesas.

Entre as pesquisas mais avançadas estão as da Academia Militar chinesa de Ciências Médicas, que colabora com a empresa farmacêutica CanSinoBIO. O projeto tem sido bastante divulgado. Liderando os estudos está o general Chen Wei, um epidemiologista de 54 anos que aparece regularmente uniformizado. E os voluntários para os ensaios clínicos já têm selos com sua efígie.

Menos de seis meses desde os relatos iniciais do novo coronavírus em Wuhan, os primeiros resultados da vacina são encorajadores, de acordo com um estudo publicado na revista médica The Lancet. Para ir mais rápido, a China autorizou que as etapas fossem aceleradas. Os laboratórios podem executar etapas pré-clínicas em paralelo, sempre quando foram realizadas uma após a outra.

No entanto, o diretor do Instituto Farmacêutico da prestigiada Universidade Tsinghua em Pequim, Ding Sheng, criticou esses “métodos não convencionais”.

As autoridades concederam autorizações para que os pesquisadores façam juntos as primeiras etapas dos estudos, chamado de “fase 1 + fase 2”. Isso permite que dois estágios sejam encadeados sem validação intermediária.

Reputação internacional

Porém, a China não é o único país a fazer isso, ressalta Nick Jackson, da Coalizão para a Inovação da Preparação Epidêmica (Cepi), uma fundação internacional de pesquisa de vacinas.

A empresa farmacêutica estatal Sinopharm, que atualmente prepara duas vacinas, espera poder chegar ao mercado no final de 2020 ou no início de 2021. O diretor-geral do Centro Chinês de Prevenção e Controle de Doenças já espera uma vacina a partir de setembro para o pessoal da saúde.

Mas, além da pesquisa, a China terá que convencer da qualidade de suas vacinas. O motivo é que esse setor foi abalado por vários escândalos de vacinas defeituosas, que afundaram a confiança da população nas vacinas ‘fabricadas na China’.

A fabricante Changchun Changsheng teve que pagar, em 2018, uma multa de 9,1 bilhões de yuans (equivalente a US$ 1,35 bilhão) depois da descoberta de um processo de fabricação ilegal de vacinas contra a raiva. A mesma empresa produziu vacinas DTP (difteria, tétano e poliomielite) defeituosas que foram administradas em mais de 200 mil crianças.

Uma empresa que atualmente trabalha na imunização contra a Covid-19 também esteve envolvida no escândalo. O Instituto de Pesquisa de Produtos Biológicos de Wuhan (filial da Sinopharm) produziu mais de 400 mil doses de DTP “que não estavam dentro dos padrões”, segundo as autoridades.

Subornos e corrupção

Outro problema que abala o setor é a corrupção. Há relatos frequentes na imprensa de condenações de autoridades locais que aceitaram suborno de laboratórios para comprar suas vacinas. Por esse motivo, “o governo é muito cuidadoso no controle dos pedidos de autorização de vacinas”, diz o professor Lung-Ji Chang, presidente do Instituto de Medicina Geno-Imune de Shenzhen (China), que também está trabalhando em uma vacina contra o novo coronavírus. No final de 2019, uma lei entrou em vigor para impedir que doses defeituosas fossem colocadas no mercado.

