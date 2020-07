Rio Grande do Sul A combinação de chuva, frio e restrições de atividades melhoraram o índice de isolamento no Rio Grande do Sul nos últimos dias, avalia o governo gaúcho

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2020

Taxa de gaúchos que passaram a evitar deslocamentos ficou em 43% entre 28 de junho e 4 de julho. (Foto: Antonio Maciel/PMPA)

Condições climáticas mais adversas dos últimos dias, aliadas ao aumento de regiões do Rio Grande do Sul sob bandeira vermelha (alto risco para coronavírus) no sistema de distanciamento controlado, fizeram Estado retomar um índice de isolamento social acima da média nacional. A avaliação é do governo gaúcho, com base no mais recente estudo do Comitê de Dados para o enfrentamento da Covid-19.

O percentual de gaúchos que passaram a evitar deslocamentos ficou em 43%. O levantamento se refere ao período entre os dias 28 de junho e o último sábado (4), a partir do monitoramento de aplicativos móveis em celulares. No Brasil, o índice ficou em 41%.

Mesmo ainda distante da recomendação da OMS (Organização Mundial de Saúde), de um isolamento mínimo de 50% como ideal para conter a expansão da pandemia, o resultado mostra que o Rio Grande do Sul tem o melhor comportamento entre todos os demais Estados da Região Sul.

Conforme a equipe que faz o acompanhamento dos dados disponibilizados pela empresa de monitoramento InLoco, o índice melhorou nas últimas semanas na mesma medida em que mais regiões passaram a ter maiores restrições de atividades econômicas diante do avanço da novo coronavírus.

Outro fator que contribuiu para conter as pessoas fora de casa está relacionado com as condições climáticas, em especial nos dias com registro de temperaturas mais baixas, chuva e da ocorrência do ciclone.

No início da pandemia, os gaúchos chegaram a ter índices de isolamento próximos de 60%. Mas no mês de maio a taxa chegou a despencar para 39,4% e, ao longo do mês passado, o comportamento ficou sempre abaixo da média nacional.

Regiões

A região de Capão da Canoa, no Litoral Norte, apresentou a melhor média de isolamento na semana pesquisada: 45,3%. Taxa parecida foi registrada nas áreas de Pelotas, Porto Alegre e Santo Ângelo.

Bagé, Cachoeira do Sul, Lajeado e Santa Cruz do Sul tiveram os piores resultados em termos de isolamento, ficando inclusive abaixo da média do País.

(Marcello Campos)

