Por Redação O Sul | 25 de janeiro de 2022

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) emitiu nesta terça-feira alertas sobre duas plataformas online de negociação, mantidas por empresas estrangeiras, que buscam captar recursos de investidores residentes no Brasil para aplicações em valores mobiliários.

Segundo a SMI (Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários), uma dessas páginas online é a www.icmarkets.com, aparentemente mantida pelas empresas Raw Trading LTD, International Capital Markets Pty, IC Markets Ltd. e IC Markets Ltd. Nenhuma tem autorização da CVM.

A SMI também alertou sobre a página www.orotrader.com, que seria mantida pelas empresas KOI Global LLC, Ventura Group e Orotrader. A página oferece negociação com bitcoins. As empresas também não têm autorização da CVM para captar recursos de investidores brasileiros.

Segundo a CVM, a autarquia determinou a imediata suspensão de veiculação de qualquer oferta pública de serviços de intermediação de valores mobiliários, de forma direta ou indireta, pelas empresas. Se não adotarem a determinação da CVM, os envolvidos podem ser multados em R$ 1 mil por dia.

