| A Confederação Brasileira de Futebol suspendeu os campeonatos nacionais devido ao coronavírus, incluindo a Copa do Brasil

15 de março de 2020

O decreto da Confederação Brasileira de Futebol engloba Copa do Brasil. (Foto: Rodrigo Rodrigues/CBF)

A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) anunciou neste domingo (15) a suspensão de todos os torneios que organiza. A medida da entidade vale a partir desta segunda-feira (16) e vem em decorrência da pandemia do novo coronavírus.

O decreto da Confederação Brasileira de Futebol engloba Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20. Em relação à Copa do Nordeste, a CBF deixou a Liga do Nordeste deliberar.

Sobre o Brasileirão, que começa no mês de maio, ainda não há decisão tomada. Ajustes no calendário serão debatidos posteriormente.

Neste início de semana já há reuniões agendadas, por exemplo, pelas Federações do Rio e de São Paulo para que haja deliberação sobre a continuidade dos torneios. A Confederação Brasileira de Futebol delegou às entidades estaduais a autonomia para decidir o que fazer em seus respectivos torneios.

Na Copa do Brasil, o jogo entre Goiás e Vasco já seria com portões fechados.

Na sexta-feira, a Confederação Brasileira de Futebol repassou a recomendação do Ministério da Saúde e da Vigilância Sanitária para que os portões fossem fechados no Rio de Janeiro e São Paulo, capitais com contágio local do coronavírus. Mas reavaliou a situação.

A nota completa

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) decidiu suspender, a partir desta segunda-feira, dia 16/3, por prazo indeterminado, as competições nacionais sob sua coordenação que estão em andamento: Copa do Brasil, Campeonatos Brasileiros Femininos A1 e A2, Campeonato Brasileiro Sub-17 e Copa do Brasil Sub-20.

“Sabemos e assumimos a responsabilidade do futebol na luta contra a expansão da COVID-19 no Brasil”, afirma o presidente da CBF, Rogério Caboclo.

Em relação aos campeonatos estaduais, as Federações Estaduais de futebol, entidades organizadoras, terão deliberações específicas para cada competição, sendo respeitada a sua autonomia local.

A CBF seguirá em permanente contato com o Ministério da Saúde, unindo esforços para que o país e o esporte superem o grande desafio em relação à pandemia, torcendo para que, o quanto antes, possamos voltar à normalidade.

