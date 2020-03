Porto Alegre A Ufrgs decidiu suspender as aulas a partir desta segunda por causa do coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Por causa do coronavírus, estão suspensas as aulas da Ufrgs entre os dias 16 de março e 5 de abril. (Foto: Arquivo/UFRGS)

A Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) comunica que, diante do cenário de transmissão do novo coronavírus (Covid-19), estão suspensas, entre os dias 16 de março e 5 de abril, as aulas da graduação e da pós-graduação (lato sensu e stricto sensu). O andamento das atividades administrativas e operacionais será avaliado e equacionado entre a Administração Central e as diferentes instâncias da Universidade, com a possibilidade de aplicação da modalidade de trabalho remoto. As atividades essenciais serão preservadas.

Serão mantidas as bancas de qualificação e de defesa de dissertação e de tese, com o indicativo do uso de recursos a distância. Concursos públicos já programados para esse período também serão realizados. Os restaurantes universitários (RUs) estarão abertos, preferencialmente, para beneficiários da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE). Demais casos não contemplados nesta nota terão suas especificidades acordadas nos próximos dias.

Informa-se que a Universidade segue acompanhando a situação, por meio do comitê responsável pelo Plano de Contingenciamento (COVID-19) e do contato com as autoridades sanitárias, de modo a manter a comunidade universitária atualizada a respeito da propagação do coronavírus e dos procedimentos necessários à prevenção. Desse modo, a Reitoria comunica que, a qualquer momento, poderá editar novas orientações.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Porto Alegre

Deixe seu comentário