Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Bandeiras da Alemanha e da União Europeia hasteadas no exterior do Parlamento alemão. (Foto: Annegret Hilse/Reuters)

A confiança empresarial alemã se recuperou em maio, de acordo com pesquisa divulgada nesta segunda-feira (25), recuperando-se da maior queda já registrada no mês anterior uma vez que o retorno gradual às atividades normais após semanas de isolamento melhora as expectativas entre as empresas.

O instituto Ifo disse que a pesquisa de maio mostrou que seu índice de clima de negócios subiu a 79,5 de 74,2 em abril. A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma leitura de 78,3.

“O humor nas empresas alemãs se recuperou após o catastrófico mês anterior”, disse o presidente do Ifo, Clemens Fuest, em comunicado. “As expectativas para os próximos meses melhoraram de forma significativa.”

As medidas de restrição adotadas em meados de março levaram a maior economia da Europa a uma recessão no primeiro trimestre, quando registrou a maior contração desde 2009, e economistas esperam queda ainda maior no segundo trimestre.

O economista do Ifo, Klaus Wohlrabe, disse que o instituto prevê uma contração de dois dígitos no segundo trimestre, e acrescentou que as empresas esperam queda das exportações menos dramática conforme a economia é retomada.

“A alta é com certeza boa notícia, já que sugere que a queda no sentimento parou em maio, e portanto passou pelo seu pior em abril”, escreveu Thomas Strobel, economista do UniCredit.

Índices acionários

Os índices acionários europeus fecharam em alta em dia de baixo volume nesta segunda-feira, depois que o indicador de confiança empresarial da Alemanha mostrou recuperação em maio, com resultados corporativos positivos ajudando o sentimento.

O índice alemão DAX subiu 2,9%, para o nível mais alto desde 6 de março, recuperando quase 38% ante a mínima deste ano.

O índice FTSEurofirst 300 subiu 1,47%, a 1.347 pontos, enquanto o índice pan-europeu STOXX 600 ganhou 1,47%, a 345 pontos.

O índice da zona do euro terminou com alta de 2,1%. O volume de negociações foi baixo de forma geral com os mercados nos Estados Unidos, Reino Unido e alguns países asiáticos fechados por feriado.

A Lufthansa saltou 7,5% depois que o governo alemão aprovou um pacote de 9 bilhões de euros e uma porta-voz da empresa disse que ela retomará os voos a 20 destinos a partir de meados de junho. As informações são da agência de notícias Reuters.

