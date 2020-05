Acontece Claro viabiliza acesso à educação básica online para população

25 de Maio de 2020

Parceria com o Descomplica, serviço de preparação para o Enem, oferecerá acesso universal, ilimitado e assinatura gratuita durante a pandemia. Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil Parceria com o Descomplica, serviço de preparação para o Enem, oferecerá acesso universal, ilimitado e assinatura gratuita durante a pandemia. (Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, milhares de jovens brasileiros se afastaram das salas de aula em função do isolamento social, muitos deles sem condições de seguir o estudo a distância. E esse cenário se torna ainda mais desafiador para aqueles estudantes que prestarão o Enem 2020 e contam muitas vezes apenas com o celular para se preparar. Embora o exame tenha sido recentemente adiado, o período de isolamento social requer que os estudantes se preparem a distância, e o acesso a este conteúdo e à internet tem sido um desafio para muitas pessoas que perderam renda ou emprego durante a pandemia.

Com o propósito de ajudar essa parcela da população, a Claro se uniu ao Descomplica, uma das principais plataformas de preparação online para o Enem. A partir de agora, todos os clientes do Prezão da Claro terão acesso gratuito à plataforma de estudos e sem consumir o plano de internet móvel. Tudo por meio do smartphone, que em muitas casas é a única forma de acesso. E válido para planos diários, semanais ou mensais. A assinatura do serviço Descomplica tem custo mensal de R$19,99 e será cedida gratuitamente pela parceria. Além disso, a Claro arcará com o custo de navegação para assistir as aulas e acessar todos os conteúdos.

A parceria das empresas prevê acesso gratuito ao Descomplica para os clientes do Prezão da Claro até a realização da prova do Enem 2020. O dimensionamento da rede levou em consideração os cerca de 6 milhões de estudantes que se inscrevem anualmente e, caso a demanda seja maior que a esperada, o comitê de crise da operadora poderá rever a oferta para manter o acesso normalizado.

“Sem as aulas presenciais, a internet se tornou ainda mais fundamental para os estudos. Com a parceria do Descomplica e o Prezão da Claro, queremos garantir acesso a quem mais precisa. Além da melhor conectividade móvel, com o 4.5G mais rápido do Brasil, vamos colaborar no fomento à educação nessa parceria inédita com o Descomplica. Juntos, Claro e Descomplica garantem acesso universal, ilimitado e gratuito a conteúdos educacionais para a nossa população mais carente, um dos pilares apoiados pela Claro por meio do Instituto Claro e para o qual o Descomplica se dedica há muitos anos, declara Paulo César Teixeira, CEO Unidade de Consumo e PME da Claro.

Cultura, Educação e Cidadania como pilares

Por meio do Instituto Claro, a Claro mantém diversas ações e parcerias voltadas para levar educação a quem mais precisa. Uma delas com o Unicef em iniciativas como o combate à distorção idade-série, que resulta em abandono escolar, e para a formação de educadores em todo o país.

Além da educação, cultura e cidadania também são foco da atuação do instituto. Nesse sentido, a Claro vem apoiando diversas iniciativas filantrópicas com arrecadação revertidas para a Central Única de Favelas – CUFA para apoiar o projeto Mães da Favela. A ação promovida pelo Instituto Claro acontece em diversas frentes: doações em lives, campanha de voluntariado dos colaboradores da empresa (Conexão Voluntária), e junto aos clientes – inclusive com a possibilidade de trocar pontos do programa de fidelidade da Claro (Claro clube) por doações.

Claro e as ações em meio a pandemia

Desde o começo da quarentena, a Claro tem colocado em prática diversas ações para ajudar a sociedade. Sempre com foco em oferecer conectividade para acesso à informação segura e conteúdo de qualidade, disponibilizou desde WiFi gratuito até bônus de internet móvel e abertura de canais na TV por assinatura.

A Claro também reforçou ações de cidadania e educação. Atuou na implantação de conectividade em aldeias indígenas e hospitais de campanha, além de contribuir para soluções de dados de deslocamento para auxiliar autoridades na adoção de políticas públicas de isolamento.

Além disso, recentemente lançou a campanha “Deixe o Sol Entrar”, um convite às pessoas diante do cenário atual. O filme da campanha materializa o contexto do momento, no qual é necessário assistir o mundo pelas janelas reais e virtuais.

Prezão da Claro

Além do acesso ilimitado ao Descomplica, sem custo adicional e sem descontar da internet do plano móvel, o Prezão da Claro pode ser contratado por dia, semana ou mês. Promocionalmente, nas modalidades semanal e mensal, o cliente recebe o dobro da internet contratada, além de ligações ilimitadas e mensagens por WhatsApp também sem descontar da franquia.

Sobre o Descomplica

O Descomplica é a maior plataforma online preparatória para o Enem. Oferece aulas ao vivo, aulas gravadas, plano de estudos, material de apoio e exercícios online até o Enem.

