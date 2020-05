Rio Grande do Sul Academia de lutas é interditada no primeiro dia de funcionamento em São Leopoldo

Por Redação O Sul | 25 de Maio de 2020

Compartilhe esta notícia:







A academia foi notificada e multada, e permanecerá com suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Foto: Divulgação/PMSL A academia foi notificada e multada, e permanecerá com suas atividades suspensas por tempo indeterminado. (Foto: Divulgação/PMSL) Foto: Divulgação/PMSL

A academia de luta Alex Tchaka Brazilian Jiu-Jitsu, localizada no centro de São Leopoldo, foi fechada pela força-tarefa da prefeitura na tarde desta segunda-feira (25), no primeiro dia de funcionamento após a liberação para os estabelecimentos do setor. Fiscais da Sedettec (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico) e agentes da Guarda Civil Municipal flagraram o local sem ventilação adequada, aglomeração de clientes e bebedouros em funcionamento, confrontando as determinações do decreto Municipal Nº 9.570/20, além de não possuir o Alvará de Localização e Funcionamento.

A academia foi notificada e multada, e permanecerá com suas atividades suspensas por tempo indeterminado. Conforme o decreto, academias de ginásticas devem operar com o limite de 25% da lotação máxima prevista no PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio) e APPCI (Alvará de Prevenção e Proteção Contra Incêndio), ficando suspensas as aulas coletivas, com exceção do atendimento realizado a pessoas que residem na mesma moradia ou trabalham no mesmo local por ambiente.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Rio Grande do Sul