A Conmebol divulga as datas e os horários das oitavas de final da Libertadores

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Os jogos de ida serão na última semana de novembro. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Depois do sorteio dos confrontos, a Conmebol divulgou na sexta-feira (23) a tabela das oitavas de final da Libertadores da América. Os jogos de ida serão na última semana de novembro. A volta ocorre na primeira semana de dezembro. Santos, Athletico e Flamengo serão os primeiros brasileiros a ir a campo, na terça-feira. Na quarta, será a vez de Palmeiras e Inter. O Grêmio jogará na quinta.

Após o sorteio das oitavas-de-final da Conmebol Libertadores, o jornal Clarín, o mais importante da Argentina, fez sua análise dos primeiros confrontos mata-mata. O diário de Buenos Aires lamentou o fato do Racing Club pegar o Flamengo, já que calcula que o time albiceleste tem poucas chances de sobreviver ao cruzamento com os brasileiros.

“O Racing foi quem tirou o jogo mais difícil de todos, já que enfrentará o Flamengo, o atual campeão da Libertadores, e ainda terá que definir a série no Rio de Janeiro”, apontou. Por outro lado, o veículo espera vida tranquila para o River Plate, que pegará o Athletico-PR, clube que atravessa momento muito turbulento.

“É uma equipe que não vive sua melhor fase, e está em 17º lugar do Brasileirão, na zona do rebaixamento”, salientou. “Os brasileiros têm um caminho muito animador ruimo às semifinais, já que, nas oitavas, pegam o Delfín, enquanto o adversário das quartas sairá de Libertad x Jorge Wilstermann”, observou.

As oitavas começam a ser disputadas a partir do dia 24 de novembro, com as partidas de ida. A definição dos classificados ocorre até 2 de dezembro. Em seguida, as quartas ocorrem entre 8 e 16 de dezembro, enquanto as semis serão jogadas entre 5 e 12 de janeiro de 2021.

A grande final, por sua vez, será realizada em janeiro de 2021, ainda sem data definida. A princípio, o Maracanã, no Rio de Janeiro, será a sede da grande decisão, em partida única, a não ser que ocorra alguma mudança por causa da pandemia de COVID-19.

Confira abaixo locais, datas e horários (de Brasília):

Jogos de Ida

Terça-feira, 24 de novembro

19h15: LDU x Santos – Estádio Casa Blanca – Quito (Equador)

19h15: Athletico x River Plate – Arena da Baixada

21h30: Racing x Flamengo – El Cilindro – Avellaneda (Argentina)

Quarta-feira, 25 de novembro

19h15: Delfín x Palmeiras – Estádio Jocay – Manta (Equador)

19h15: Independiente del Valle x Nacional – Estádio Olímpico Atahualpa – Quito (Equador)

21h30: Inter x Boca Juniors – Beira-Rio

21h30: Libertad x Jorge Wilstermann – Defensores del Chaco – Assunção (Paraguai)

Quinta-feira, 26 de novembro

21h30: Guaraní x Grêmio – Defensores del Chaco – Assunção (Paraguai)

Jogos de volta

Terça-feira, 1º de dezembro

19h15: Santos x LDU – Vila Belmiro

19h15: River Plate x Athletico – Estádio Libertadores da América – Avellaneda (Argentina)

21h30: Flamengo x Racing – Maracanã

Quarta-feira, 2 de dezembro

19h15: Palmeiras x Delfín – Allianz Parque

19h15: Nacional x Independiente del Valle – Parque Central – Montevidéu (Uruguai)

21h30: Boca Juniors x Inter – La Bombonera – Buenos Aires (Argentina)

21h30: Jorge Wilstermann x Libertad – Estádio Felix Capriles – Cochabamba (Bolívia)

Quinta-feira, 3 de dezembro

21h30: Grêmio x Guaraní – Arena do Grêmio

