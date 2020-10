Esporte Saiba como estão os rivais dos times brasileiros nas oitavas da Libertadores

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Começando os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores.(Foto: Reprodução/Twitter)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Conmebol sorteou na sexta-feira (23) os confrontos das oitavas de final da Copa Libertadores 2020. Palmeiras, Santos, Flamengo, Grêmio, Athletico e Internacional seguem na disputa pelo título. A seguir, leia abaixo uma análise detalhada dos rivais das equipes brasileiras no mata-mata do principal torneio sul-americano.

Grêmio x Guaraní, do Paraguai

A equipe do Paraguai disputou todas fases da Libertadores até aqui (no total foram nove vitórias, um empate e duas derrotas). Na primeira eliminatória, despachou o San José, depois o Corinthians e por último o Palestino. Classificado, caiu no Grupo B, do Palmeiras, e somou 13 pontos. Dos seis jogos, venceu quatro, empatou um e perdeu outro. Marcou 13 gols e sofreu sete. O cara para ficar de olho nesse time do Guaraní se chama Bautista “El Mago” Merlini. Com 26 jogos e dois gols na temporada, é um meia muito ofensivo, protege bem a bola, articula quase todas as jogadas e demonstra muita criatividade. Tem 25 anos e está emprestado pelo San Lorenzo, da Argentina. Os paraguaios podem exercer a compra de 50% do jogador por US$ 600 mil.

Internacional x Boca Juniors, da Argentina

O Boca está invicto na Libertadores. Na fase de grupos, o time de Miguel Ángel Russo terminou em primeiro no Grupo H, com 14 pontos dos 18 possíveis, com um aproveitamento de 77,8%. Venceu quatro partidas e empatou duas. Marcou 10 gols e sofreu apenas um. Tem a melhor defesa da competição. Tévez é a grande estrela xeneize. Aos 36 anos, o meia-atacante vive grande momento. Além de municiar Salvio, Cardona e Soldano, também segue com o oportunismo afiado. Fez dois gols na vitória por 3 a 0 sobre o Caracas.

Santos x LDU, do Equador

A LDU vive bom momento na temporada. Desde que o futebol retornou após a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus, a equipe já disputou 17 jogos, venceu 12, empatou dois e perdeu apenas três. No campeonato equatoriano, as únicas derrotas sofridas no período foram para Aucas e Independiente del Valle, principal concorrente do time de Quito ao título nacional. A LDU conquistou o primeiro turno e, no segundo, está na quinta colocação, três pontos atrás do líder, o Barcelona de Guayaquil. O craque e artilheiro do time é Martínez Borja. Entre Libertadores e Campeonato Equatoriano, o atacante soma 17 gols na temporada. As principais características dele são a imposição física e o bom jogo aéreo.

Flamengo x Racing, da Argentina

Desde a retomada do futebol, o Racing atuou apenas pela Libertadores. Em quatro jogos, venceu três e perdeu um. Terminou em segundo lugar no Grupo F, com 15 pontos, mesmo número do Nacional, do Uruguai, que ficou em primeiro por ter marcado um gol a mais. O Campeonato Argentino começa apenas na próxima semana. Até a partida de ida contra o Flamengo, em Avellaneda, o Racing fará quatro partidas pelo torneio local. Os torcedores do Flamengo vão reconhecer as premissas básicas do Racing: futebol ofensivo, saída de bola curta, linha alta de defesa e muita posse de bola.

Athletico Paranaense x River Plate-ARG

O River Plate aposta na manutenção do trabalho e em jogadores de seleções para buscar o quinto título da Libertadores. Vice em 2019, a tradicional equipe argentina tem Marcelo Gallardo no comando desde 2014 e tem apenas duas baixas daquela decisão. Da decisão da Libertadores de 2019, só Martínez Quarta e Exequiel Palacios não estão mais no River – o zagueiro acertou com a Fiorentina, e o meia, com o Bayer Leverkusen. Paulo Díaz e Julián Álvarez, que entraram naquele jogo, herdaram as vagas. O resto do time é o mesmo. O River Plate costuma jogar em um esquema 4-3-3, e o time-base conta com Armani; Montiel, Paulo Díaz, Pinola e Casco; Ignacio Fernandez, Enzo Pérez e De la Cruz; Julián Alvarez, Borré e Matías Suárez.

Palmeiras x Delfín-EQU

Novato no mata-mata da Libertadores, o Delfín será o adversário do Palmeiras nas oitavas de final da competição sul-americana. Na sua terceira participação no torneio, o clube equatoriano avançou com a segunda pior campanha geral. Foram apenas sete pontos conquistados no Grupo G, que teve também Santos, Defensa y Justicia (Argentina) e Olimpia (Paraguai). Com 38,9% de aproveitamento, avançou com seis gols marcados e sete gols sofridos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte