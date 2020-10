Esporte O Grêmio enfrenta o Athletico Paranaense em Curitiba pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Grêmio treinou no sábado (24) e joga neste domingo. (Foto: Lucas Uebel/ Grêmio)

O Grêmio entra em campo neste domingo, a partir de 18h15, na Arena da Baixada pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da viagem, o técnico Renato Portaluppi fez um trabalho tático com os atletas e definiu o time, que não foi divulgado publicamente.

Classificado em primeiro lugar no Grupo E da Libertadores na última quinta-feira (22), o time do Grêmio teve somente o treinamento na manhã de sábado (24) para trabalhar, visto que a sessão de sexta foi basicamente para a recuperação dos atletas. Com todo o grupo à disposição, Renato e comissão técnica posicionaram os jogadores para ajustar movimentos táticos e a estratégia de jogo. Antes de encerrar a atividade, o elenco também treinou bolas paradas.

Sem confirmação da equipe, há quatro ausências confirmadas – as mesmas do jogo contra o América. Matheus Henrique segue isolado por diagnóstico da COVID-19. Alisson, com lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, Jean Pyerre, em trabalho específico de reforço muscular e Paulo Miranda, que está no processo de transição para a preparação física, também ficam fora.

Décimo primeiro colocado, com 21 pontos, o Grêmio tem chances de acabar a rodada próximo do G6, em caso de vitória em Curitiba. O time rubro-negro ocupa a 17ª colocação, com 16 pontos, e faz, até aqui, sua segunda pior campanha da história na Série A desde 2006, quando o campeonato passou a ter 20 clubes.

