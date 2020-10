Esporte A busca por um meia: quem é Gáston Ramírez, uruguaio na mira do Grêmio

Por Redação O Sul | 24 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Divulgação / Sampdoria

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 24 de outubro de 2020

Na busca incessante por um meia-armador, ainda mais após a confirmação de um desconforto muscular de Jean Pyerre, o Grêmio mira Gáston Rámirez, uruguaio de 29 anos que joga atualmente na Sampdoria, da Itália. Revelado no Penãrol, o jogador foi uma das grandes promessas do país, ganhando titularidade na seleção sub-20, com quem disputou o Mundial de 2009, no comando de Diego Aguirre. Teve como companheiro de seleção um novo conhecido da torcida gaúcha, Abel Hernández.

Suas boas atuações, passes com precisão e cobranças de faltas chamaram atenção dos italianos, e Gáston foi vendido para o Bologna por 3,3 milhões de euros, em 2010. Sua temporada de estreia confirmava a boa contratação, sete gols e três assistências em 27 jogos, 18 deles como titular. A partir dali, se firmou mais no time italiano e suas temporadas seguintes aumentaram as estáticas.

Com passagens curtas por Southampton, Hull City e Middlesbrough, sem grandes atuações, o jogador voltou a encontrar seu bom futebol na Sampdoria, seu atual clube. Na equipe de Gênova, desde então, ele fez 100 partidas, entre Serie A e Copa Itália, com 16 gols marcados e 17 assistências.

Canhoto, habilidoso, com facilidade em cobranças de faltas e visão de jogo, o jogador se considera um meia ofensivo, , que também pode atuar como um extrema pela direita. Se contratado, poderá ocupar uma vaga que já foi de Douglas e Luan, nos melhores momentos do Grêmio sob a direção de Renato Portaluppi. O jogador tem vínculo com a Sampdoria até o final de junho de 2021.

Na entrevista coletiva de Renato Portaluppi, após o empate em 1 a 1 com o América de Cali, o técnico confirmou que a procura por um meia envolve todos do clube e que estão à espera do ”meia perfeito para o Grêmio”. ”Tenho cobrado bastante da direção, tenho conversado bastante. Sobre o meia, é difícil sempre ter que adaptar alguém no setor. O Jean Pyerre tem tido problemas de lesões. Temos visto alguns jogadores e quem sabe a gente encontre esse meia. Já encontramos, vamos ver se vai ter o acerto financeiro”, afirmou.

Por outro lado, no ataque o tricolor já tem contratações. Ainda hoje, o Grêmio deve anunciar oficialmente a contratação do atacante argentino Diego Churín, que desembarcou em Porto Alegre na tarde da última sexta-feira (23).

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte