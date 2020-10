Esporte Inter retoma os treinamentos com foco na partida decisiva contra o Flamengo

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Jogadores treinaram logo após desembarcarem do Chile. Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após sair derrotado contra a Universidad Católica, o grupo colorado voltou aos treinos com foco total na partida do Campeonato Brasileiro, no Beira-Rio, pela décima oitava rodada.

O treinador Eduardo Coudet comandou uma atividade mais leve para quem atuou diante da Universidad Católica, enquanto o restante do elenco fez um trabalho técnico no gramado. Sem contar com Víctor Cuesta que está fora por suspensão, o colorado terá o retorno de Heitor e Patrick.

O próximo treino e último antes do jogo contra o Flamengo está marcado para a tarde deste sábado (24), no CT. Com 34 pontos, o Colorado está na frente da equipe carioca pelo saldo de gols.

A partida contra o Flamengo acontece no próximo domingo (25), às 18h15, no Beira-Rio.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte