Esporte Após empate com o América de Cali, Grêmio treina com foco no Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Por Redação Rádio Grenal | 23 de outubro de 2020

Após empatar em 1 a 1 com o América de Cali e garantir a classificação para as oitavas de final da competição, o Grêmio retornou aos treinamentos na tarde dessa sexta-feira (23), com foco total no Campeonato Brasileiro. O grupo gremista treinou visando a partida contra o Athletico PR.

Os atletas que atuaram diante do América de Cali-COL efetuaram trabalhos regenerativos e de musculação no vestiário. Os demais foram ao gramado para a realização de um treinamento técnico. Além da movimentação de dois toques em espaço reduzido, todos passaram pelo trabalho de ajuste nas conclusões e afinaram a pontaria em chutes ao gol.

Com desfalques, o técnico Renato Portaluppi não poderá contar com Matheus Henrique, que testou positivo para COVID-19, Alisson, que sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e Jean Pyerre que sentiu um desconforto muscular e faz trabalhos para melhora física.

Na 11ª posição com 21 pontos, o Tricolor pode encostar de vez no G-6 do Brasileirão em caso de vitória. O grupo volta a treinar na manhã deste sábado novamente no CT e embarca às 13h para Curitiba.

A partida contra o Athletico PR acontece no domingo (25), às 18h15, na Arena da Baixada e você acompanha a transmissão aqui da Rádio Grenal sintonizando 95,9 FM.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte