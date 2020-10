Esporte Neymar é “ignorado” em entrevista coletiva de Tite

Por Redação O Sul | 23 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Craque do PSG está na lista dos convocados para os jogos com Venezuela e Uruguai. (Foto: CBF)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Fato raro e talvez inédito em entrevistas coletivas do técnico Tite, desde que assumiu a Seleção Brasileira em 2016: o atacante Neymar não foi um dos assuntos principais e só foi citado por ele “en passant” num único momento. Tampouco houve alguma pergunta mencionando o jogador do PSG durante evento realizado no fim da manhã desta sexta-feira (23) no Rio e transmitido online pela CBF TV.

O nome de Neymar só foi lembrado por Tite na hora em que ele citou Philippe Coutinho, comparando a capacidade criativa do meia com a do número 10 da Seleção. O técnico deu entrevista após divulgar a relação dos 23 convocados para os próximos jogos do Brasil pelas eliminatórias do Mundial de 2022: contra a Venezuela, no dia 13, no Morumbi; e Uruguai, no dia 17, em Montevidéu.

Normalmente, Neymar é o tema central nas entrevistas de Tite. Ora por causa de sua forma técnica e física, ora por contusões e ausências também motivadas por atos de indisciplina, ou ainda por envolvimento em polêmicas públicas.

Desta vez, Neymar não esteve em pauta provavelmente por um motivo: sua fase é boa e ele foi muito importante nas duas primeiras partidas da Seleção pelas eliminatórias – contra Bolívia e Peru – neste confronto, marcou três gols na vitória por 4 a 2 do Brasil.

Superar o Rei

Superado Ronaldo Fenômeno, Neymar mira agora o último e gigantesco obstáculo que o separa do topo da artilharia da seleção brasileira: Pelé. Nas contas da Fifa, o craque do Paris Saint-Germain está a 13 gols do Rei e, se mantiver a sua média atual, poderá atingir a marca antes mesmo da Copa do Mundo de 2022.

Os 64 gols de Neymar foram anotados em 103 jogos (média de 0,62 gol/jogo). Como Pelé tem 77 gols em jogos considerados oficiais, seriam necessárias mais 21 partidas para o atual camisa 10 se igualar ao Rei de acordo com os números do site FutDados.

Homenagem a Pelé

Neymar foi mais um astro a parabenizar Pelé nesta sexta-feira especial, dia do aniversário de 80 anos do Rei do Futebol. “Ninguém se compara a ti. Obrigado por tudo que fez pelo futebol. Vida longa ao REI”, escreveu o atacante do PSG.

Pelé respondeu com carinho. “Você é um menino iluminado. A sua magia e alegria sempre me encantaram. Nós sabemos fazer o jogo mais bonito. Nós somos brasileiros. Nós somos diferentes. Obrigado pela homenagem, Ney”.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte