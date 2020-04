Notícias A construção de açudes no interior gaúcho deve ser retomada pelo governo do Estado nos próximos dias

Por Redação O Sul | 30 de abril de 2020

Estruturas contemplam agricultores familiares de seis municípios. (Foto: Divulgação/Seapdr)

Após a diminuição no ritmo dos trabalhos desde março por causa da pandemia de coronavírus, a Seapdr (Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural) deve retomar na próxima semana a construção de açudes. A ordem de serviço já foi emitida, prevendo 60 novas estruturas desse tipo em Encruzilhada do Sul, Canguçu, Santana do Boa Vista, São Lourenço do Sul, Amaral Ferrador e Turuçu.

O serviço começou em 2017, sob execução da empresa Casa Nova e com uma verba de R$ 6 milhões do Fundo de Recursos Hídricos, gerenciado pela Sema (Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura). De um total de 1,6 mil açudes previstos, quase 1,2 mil já foram entregues, com projetos técnicos elaborados em convênio com a Emater (Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural).

Conforme o governo gaúcho, os açudes têm capacidade média de 3 mil metros cúbicos e são construídos em propriedades da agricultura familiar, para irrigação de plantações, criação de peixes, dessedentação animal e outras finalidades, favorecendo a diversificação produtiva. Nesse processo, o corpo técnico da Seapdr é responsável pela análise documental e vistorias de obras e propriedades.

“Obras de armazenamento de água são uma demanda de diversas regiões do Estado, para as mais diversas atividades”, salienta o secretário da Agricultura, Covatti Filho. “O trabalho melhora a infraestrutura do meio rural, incentivando o desenvolvimento da agricultura familiar e, com isso, a permanência do homem no campo e uma maior rentabilidade na produção.”

Critérios

A distribuição dos projetos foi baseada em informações técnicas como precipitação pluviométrica, índice de desenvolvimento regional e histórico de projetos elaborados em cada Corede (Conselho Regional de Desenvolvimento). Já a escolha dos agricultores beneficiados foi feita a partir de reuniões dos conselhos municipais de agricultura.

(Marcello Campos)

