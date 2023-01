Saúde A cor da sua língua pode dizer muito sobre sua saúde

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Entre vários fatores, a cor da língua pode indicar colesterol alto. (Foto: Reprodução)

O colesterol alto não possui muitas maneiras de ser identificado no próprio corpo da pessoa, nem traz muitos sintomas para auxiliar a descoberta. Entretanto, de acordo com alguns especialistas, pode haver uma maneira de descobrir esses problemas mediante sinais que aparecem na língua.

O colesterol é essencial para o corpo e para o coração, já que tem um papel crucial no fortalecimento das membranas celulares, ele também pode ser muito prejudicial, visto que pode entupir as artérias, aumentando o perigo de doenças cardíacas silenciosas. O colesterol alto acontece quando lipídios ruins são superiores aos bons, entupindo as artérias com o passar do tempo e aumentando a chance de derrames e ataques cardíacos.

No jornal médico Frontiers in Medicine, foi demonstrado que uma língua na coloração roxa escura pode ser uma identificação de que alguma veia sublingual esteja com estase de sangue – fluxo sanguíneo estagnado ou com circulação irregular. Além disso, o sinal pode ser notado também em lábios vermelhos ou azulados, além de sintomas como aperto no peito, palpitações, dores lancinantes ou taquicardia.

De acordo com especialistas no assunto, essa condição mencionada anteriormente, estase de sangue, está relacionada com o colesterol alto. Então, caso a língua esteja com uma coloração roxa, pode significar que existe sangue estagnado ou circulando de maneira irregular nas veias sublinguais, que pode indicar colesterol alto.

Além disso, médicos dizem que aterosclerose também pode levar a essa coloração roxeada da língua. Já segundo a Oral Cancer Foundation (Fundação do Câncer Oral), alguns tumores podem apresentar essa mesma tonalidade da língua, e pode se tratar de um câncer da boca ou na boca.

Por fim, caso a língua roxa venha acompanhada de lábios azulados, pode ser um sinal de problemas nas glândulas suprarrenais ou simplesmente uma deficiência vitamínica. De qualquer maneira, ao notar qualquer sinal diferente ou estranho em seu corpo, seja na língua ou não, busque sempre um médico para solucionar o caso o mais rápido possível.

Muito tempo sentado?

Não só por conta do sedentarismo, mas muitas pessoas ficam muito tempo sentadas por conta do trabalho, por exemplo. Devido a isso, elas desenvolvem doenças crônicas, o que acaba afetando consideravelmente a saúde. No entanto, um novo estudo descobriu qual a melhor forma de resolver esse problema e o revelou. Então confira como evitar o desenvolvimento de riscos à sua saúde.

Ficar sentado durante muito tempo torna suscetível o desenvolvimento de doenças cardíacas, demência, diabete e até mesmo câncer. Isto é, adotar práticas sedentárias aumenta o risco de morte em larga escala.

Pode-se notar a gravidade do problema quando percebemos a grande movimentação no mercado de trabalho onde o modelo remoto está sendo constantemente adotado. Ou seja, as pessoas estão ficando cada vez mais propensas a ficarem boa parte do seu dia sentadas.

O fisiologista Keith Diaz conduziu um estudo que descobriu a melhor forma de combater os riscos de saúde que atingem pacientes com o costume de ficar sentados por boa parte do dia. Nele, um grupo de 11 adultos saudáveis, em um laboratório, realizou sua rotina de trabalho durante 8 horas num período de 5 dias distintos. No entanto, em uma jornada de trabalho foi proposta a condição dos participantes ficarem sentados durante as 8 horas.

Com o objetivo de consertar a postura das pessoas, os pesquisadores utilizaram diferentes estratégias para encontrar a mais eficaz. Primeiro, uma caminhada de 1 minuto a cada meia hora, e em outro dia 5 minutos caminhando depois de 1 hora. Ou seja, o estudo buscou solucionar o problema buscando a caminhada mais curta possível.

Durante o processo, foi necessário medir o nível de açúcar e a pressão arterial, para que os efeitos pudessem ser mais esclarecidos. Por fim, o resultado obtido dizia que a caminhada de 5 minutos praticada de forma leve a cada meia hora era a melhor estratégia. Aliás, é a única em que os níveis de açúcar no sangue sofreram redução.

Além disso, o estudo comprovou que caminhar durante 5 minutos a cada meia hora faz com que o pico de açúcar no sangue sofra uma redução após uma refeição de até 60%.

