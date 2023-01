Tecnologia Inteligência artificial do Google transforma textos em músicas

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Ferramenta é capaz de compor melodias de diferentes gêneros a partir de comandos textuais. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Google apresentou nesta semana o MusicLM, um sistema de inteligência artificial que pode criar músicas a partir de comandos de texto. Semelhante a outras IAs generativas, como o DALL-E, que transforma textos em imagens, o sistema é capaz de combinar diferentes elementos sonoros, instrumentos e gêneros em uma composição musical.

Segundo o The Verge, o MusicLM pode, inclusive, transformar uma melodia assobiada ou cantarolada em sons de instrumentos. A IA foi treinada a partir de um banco de 280 mil horas de música e é capaz “de produzir música com variedade e profundidade surpreendentes”.

Por enquanto, a novidade do Google não está disponível para uso do público. A empresa, no entanto, divulgou o resultado de algumas das criações da ferramenta.

Em uma delas, a inteligência artificial criou uma melodia a partir dos seguintes comandos:

– música eletrônica tocada em videogames (0:00-0:15);

– música de meditação tocada ao lado de um rio (0:15-0:30);

– fogo (0:30-0:45);

– fogos de artifício (0:45-0:60).

A ferramenta também pode compor a partir de pedidos mais abstratos. É possível pedir, por exemplo, por um som “que reproduza a experiência de estar perdido no espaço” ou por uma música que fosse a “trilha sonora principal de um jogo de fliperama”.

A IA também cria simulações de vocais humanos (confira um exemplo aqui). Os primeiros resultados do Google com músicas cantadas, no entanto, mostram algumas falhas como a clareza das palavras, o sentido da letra e a qualidade do som.

O próprio Google admite algumas das limitações da ferramenta. “O MusicLM ainda tem alguns problemas, como algumas composições que podem soar estranhas e vocais que tendem a ser incompreensíveis. As performances também podem ser repetitivas de maneiras que as obras humanas não são”, informou o Google, em seu blog, sobre a tecnologia.

A empresa também esclareceu que o sistema apresenta outro problema: o de direitos autorais. Cerca de 1% das músicas geradas pelo MusicLM foi copiada diretamente do banco de dados usado para treinamento da inteligência artificial.

“As questões relacionadas ao licenciamento da música IA ainda não foram resolvidas, e é possível que seja necessário obter autorizações para lançar músicas criadas por IA, assim como os músicos que dependem de samples”, explica a empresa.

Segundo o Google, o MusicLM poderá ser acessado apenas por pesquisadores que estão desenvolvimento inteligências artificiais para o setor musical. A empresa também disponibilizou um conjunto de dados com cerca de 5,5 mil exemplos de geração de música por texto, para ajudar no treinamento e avaliação de outras IAs musicais.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia

https://www.osul.com.br/inteligencia-artificial-do-google-transforma-textos-em-musicas/

Inteligência artificial do Google transforma textos em músicas