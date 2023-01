Saúde Saiba como a dieta pode afetar o diagnóstico de diabetes

Por Redação O Sul | 30 de janeiro de 2023

No Brasil, há quase 16 milhões de brasileiros com a doença crônica. (Foto: Reprodução)

Uma pessoa que tem tendência genética a ter diabete, por si só, pode realmente desenvolver a doença na vida adulta. Se é um paciente obeso, a possibilidade é muito maior. Agora, se é um paciente ativo fisicamente, faz uma dieta hipercalórica, às custas de proteína, a possibilidade é menor.

No entanto, a linha é tênue. É importante ganhar músculos, uma vez que eles aumentam a captação de glicose, e não precisam de insulina para captá-la. A musculação é uma forma de você se proteger para não ter diabetes no futuro. Só precisa ter cuidado para não exagerar na dieta e começar a ter gordura visceral, que é aquela da região abdominal.

Aposte em carboidratos integrais, frutas com baixo índice glicêmico, como o morango e o abacate, e alimentos ricos em fibra, incluindo proteína e gordura. Evite os alimentos como pão, macarrão, arroz e doces.

O índice glicêmico é a capacidade de gerar uma quantidade grande de carboidrato dentro do intestino e esse carboidrato cair na corrente sanguínea, transformando-se em uma glicose aumentada no sangue e podendo causar picos de glicemia e de insulina. Isso, pode causar inchaços, ocasionar a hipoglicemia racional, aumentar a glicose e aumentar a possibilidade de desenvolver diabetes no futuro.

A orientação da endocrinologista Elaine Dias é se manter ativo, com atividade física pelo menos três vezes na semana, evitar cigarros e bebidas alcoólicas, ter uma alimentação de qualidade e um sono de 7 a 9 horas por noite. É importante também reduzir gordura trans, alimentos ultraprocessados e saber administrar o estresse.

Fique atento para sintomas como excesso de sede, excesso de urina, perda de peso apesar de boa alimentação, aumento de barriga, sensação de formigamento nas pernas e nas mãos e alteração da visão. Eles indicam que a glicose está muito alta, e a possibilidade de a pessoa estar diabética é grande.

Principais tipos de diabetes

A diabetes pode ser dividida em 4 principais tipos:

Diabetes tipo 1: é o tipo menos comum e surge desde o nascimento, sendo considerada uma doença autoimune, já que o próprio sistema imune ataca as células do pâncreas responsáveis por produzir a insulina. Assim, a insulina não é produzida, a glicose não é transportada para as células e acaba se acumulando no sangue.

Diabetes tipo 2: é o tipo mais comum e acontece devido a uma resistência à insulina que surge ao longo da vida, normalmente devido a maus hábitos alimentares. Essa resistência diminui a ação da insulina no corpo e faz com que a glicose acabe se acumulando no corpo.

Diabetes gestacional: é um tipo de diabetes que acontece apenas durante a gestação e que está relacionado com a produção, pela placenta, de outros hormônios que bloqueiam a ação da insulina.

Pré-diabetes: acontece quando o nível de açúcar no sangue está aumentado mas ainda não é o suficiente para fazer o diagnóstico de diabetes.

Além destes, a diabetes também pode ser dividida em outros tipos mais raros como a diabetes latente autoimune do adulto ou a diabetes desencadeada pelo uso de medicamentos.

