A Corsan desenvolve ações em todas as regiões gaúchas para garantir o abastecimento de água em meio a uma das piores estiagens já sofridas pelo Estado

Por Redação O Sul | 6 de Maio de 2020

Cerca de 6 mil profissionais atuam dia e noite para que nenhum município sofra racionamento. (Foto: Arquivo/Corsan)

Diante da maior estiagem dos últimos anos no Estado, a Corsan (Companhia Riograndense de Saneamento) tem executado diversas ações para manter a normalidade do abastecimento de água, produto que se tornou ainda mais essencial desde a chegada da pandemia de coronavírus, devido às medidas de higienização. Cerca de 6 mil profissionais atuam dia e noite para que nenhum município em emergência precise racionar esse recurso.

Para que isso não ocorra, o consumo responsável da água pela população e o retorno da chuva são fundamentais. Com a redução dos níveis das fontes de captação, a Corsan tem buscado soluções para abastecer as cidades que estão com mananciais comprometidos pela falta de chuva.

Municípios como Caçapava do Sul, Garibaldi, Nova Petrópolis e Santa Cruz do Sul enfrentam estado crítico de estiagem. A fim de garantir a continuidade do abastecimento, a companhia está utilizando o apoio de caminhões-pipa em Barão do Cotegipe, Bom Jesus, Caçapava do Sul, Canguçu, Dois Irmãos, Encruzilhada do Sul, Farroupilha, Fontoura Xavier, Garibaldi, Lagoa Vermelha, Miraguaí, Morro Redondo, Morro Reuter, Nova Araçá, Nova Roma do Sul e Pinto Bandeira.

Além de uma campanha de mídia que busca conscientizar a população sobre o uso responsável da água, medidas operacionais estão sendo tomadas em várias regiões, para garantir o abastecimento.

Em Porto Alegre e demais municípios da Região Metroplitana, por exemplo, balsas foram instaladas na captação em Gravataí e a EAB (Estação de Água Bruta) foi recuperada em Cachoeirinha, recuperação da parte elétrica da subestação, dentre outras medidas. A unidade, que recebe água bruta do arroio das Garças, pode redirecioná-la para Alvorada, caso haja problemas maiores na captação deste município, junto ao rio Gravataí.

Já no Litoral Norte, a Companhoa providenciou uma intervenção na captação de água do rio dos Sinos, em Santo Antônio da Patrulha, elevando o nível do barramento em 30 centímetros, com a colocação de pedras. E em Glorinha foi instalada bomba submersível no canal do arroio Passo Grande, a fim de evitar desabastecimento.

Evite desperdícios

A Companhia solicita que a população colabore, evitando desperdícios. “Especialmente no atual momento de pandemia, a água é essencial para todos, devendo ser usada para o mais importante: higienização das mãos e das casas”, ressalta o site da estatal. “Esta é uma responsabilidade coletiva.” Para isso, sobretudo durante a estiagem é fundamental observar procedimentos como os descritos a seguir:

– Não lavar o carro;

– Usar somente a vassoura para limpar a calçada e o quintal;

– Utilizar regador para molhar as plantas nos horários de menor incidência solar;

– Regular as válvulas de descarga;

– Ficar de olho em vazamentos e torneiras pingando;

– Colocar o máximo de roupas na máquina a cada lavagem.

(Marcello Campos)

